Njemačka policija uhitila Iranca, sumnjiči ga se da je planirao islamistički napad, oglasili se istražitelji

Großeinsatz in der Nacht zu Sonntag (08.01.) in #Castrop-Rauxel. #Spezialeinheiten mit Schutzanzügen haben einen Islamistischen #Terroranschlag vereitelt. Zwei Männer konnten hierbei festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an. ➡️ https://t.co/WrFgvw8mFi pic.twitter.com/rqeixNEs0a