Zbog mnogobrojnih napada na policajce i vatrogasce u Berlinu, u Njemačkoj se naveliko raspravlja o zabrani pirotehnike

Nakon izgreda u novogodišnjoj noći kada je u ciljanim napadima pirotehničkim sredstvima samo u Berlinu ozlijeđeno 33 policajaca i vatrogasaca, u ponedjeljak se rasplamsala rasprava o zabrani prodaje pirotehnike u Njemačkoj

"Mislim da trebamo ponovno razgovarati o zabrani pirotehnike i to ne samo u Berlinu nego i u cijeloj zemlji", rekao je senator (ministar) za kulturu grada-savezne pokrajine Berlina Klaus Lederer (Ljevica).

On smatra da proširenje zona u kojima je zabranjena privatna upotreba pirotehničkih sredstava, kako to predlaže gradonačelnica Berlina Franziska Giffey (Socijaldemokratska stranka Njemačke), neće dovesti do željenih rezultata nego će dodatno opteretiti rad policije.