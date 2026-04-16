Njemačka ima plan za Hormuški tjesnac: Pripremaju misiju, ali pod određenim uvjetima

Europske zemlje u posljednje vrijeme razmišljaju o angažmanu u Hormuškom tjesnacu nakon smirivanja sukoba u Iranu. Pregovori o tome počinju u petak, a njemački kancelar Friedrich Merz ondje planira predstaviti konkretan prijedlog.

Kako prenosi Euronews, Bundeswehr bi trebao osigurati brodove za razminiranje, izviđačke zrakoplove i jedan brod u pratnji, ali pod određenim uvjetima. Misija bi se sastojala od uklanjanja mina, pomorskog i dugodometnog nadzora. Njemačka mornarica ima osam minolovaca i dva broda za razminiranje s roniocima.

Za te misije, Bundeswehr bi mogao koristiti svoju logističku bazu u Džibutiju. Ta se baza smatra strateški povoljnom i dovoljnom za rasterećenje drugih zemalja članica NATO-a.