Njemačka ima plan za Hormuški tjesnac: Pripremaju misiju, ali pod određenim uvjetima

Njemačka planira poslati minolovce u Hormuški tjesnac, ali nakon što se steknu uvjeti za primirje. Dio je to šireg europskog plana intervencije kako bi se što prije osposobio pomorski promet te normalizirala opskrba energentima
Europske zemlje u posljednje vrijeme razmišljaju o angažmanu u Hormuškom tjesnacu nakon smirivanja sukoba u Iranu. Pregovori o tome počinju u petak, a njemački kancelar Friedrich Merz ondje planira predstaviti konkretan prijedlog.
Kako prenosi Euronews, Bundeswehr bi trebao osigurati brodove za razminiranje, izviđačke zrakoplove i jedan brod u pratnji, ali pod određenim uvjetima. Misija bi se sastojala od uklanjanja mina, pomorskog i dugodometnog nadzora. Njemačka mornarica ima osam minolovaca i dva broda za razminiranje s roniocima.
Za te misije, Bundeswehr bi mogao koristiti svoju logističku bazu u Džibutiju. Ta se baza smatra strateški povoljnom i dovoljnom za rasterećenje drugih zemalja članica NATO-a.
Čeka se 'barem privremeno primirje'
Na sastanku u petak će uz Merza i domaćina, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, sudjelovati britanski premijer Keir Starmer, a očekuje se i dolazak talijanske premijerke Giorgije Meloni. Ostali sudionici ove potencijalne akcije trebali bi se uključiti na sastanak putem videoveze.
Merz je već ranije dao do znanja da bi eventualna misija u Hormuškom tjesnacu bila izvediva pod strogim uvjetima, što znači "barem privremeno primirje" i dozvolu vlade i parlamenta. “Još smo daleko od toga”, priznao je.
Inače, promet Hormuškim tjesnacom je blokiran otkkao je počeo američko-iranski rat. U mirnodopsko doba, ondje je prolazila petina svjetske proizvodnje sirove nafte i plina. No, zbog blokada je cijena nafte i derivata znatno porasla, a čelnik Međunarodne agencije za energiju u četvrtak je upozorio da Europa ima "možda još šest tjedana zaliha kerozina".
