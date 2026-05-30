Fijasko velike Trumpove proslave nezavisnosti SAD-a: 'Ja sam veća atrakcija od Elvisa'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u subotu da razmatra otkazivanje planirane serije koncerata na Nacional Mallu u Washingtonu u spomen na 250. obljetnicu nacije nakon što je niz umjetnika povuklo svoje sudjelovanje na događaju, te da bi koncerte zamijenio govorima i političkim skupovima.

Koncerti su planirani kao dio šireg Velikog američkog državnog sajma, 16-dnevnog događanja od 25. lipnja do 10. srpnja. Organizatori su rekli da će se događaj, koji organizira skupina Sloboda 250, protezati od Nacional Malla do američkog Kapitola, pa sve do spomenika Washingtonu, s koncertnim pozornicama, državnim paviljonima, izložbama, vožnjama i drugim atrakcijama diljem trga. No mnogi glazbenici su otkazali. U petak je Bret Michaels, vodeći pjevač rock skupine Poison, postao peti izvođač koji se povukao s koncerata, rekavši da događaj nije nestranačko slavlje kakvo je mislio da će biti.

Organizatori nisu javno iznijeli razloge za odustajanje, iako su se pojavila pitanja o održivosti događaja kakav se ranije zamišljao. U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Trump je sugerirao da serija koncerata neće više biti potrebna ako se izvođači nastave povlačiti. Pohvalio se mogućnošću da sam održi govor na Nacional Mallu umjesto toga, predstavivši sebe kao upečatljiviju atrakciju od bilo kojeg izvođača.