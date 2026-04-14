Amerikanci tvrde da nitko nije probio blokadu Hormuškog tjesnaca: Podaci govore drugačije

Američko središnje zapovjedništvo (Centcom) navelo je da niti jedan brod nije probio američku pomorsku blokadu iranskih luka unutar prvih 24 sata od početka ove akcije. Dodaju da je šest trgovačkih brodova "poslušalo upute američkih snaga" da se okrenu i "ponovno vrate u iransku luku u Omanskom zaljevu".

Istaknuli su da se blokada odnosi na plovila pod zastavama svih zemalja, koja ulaze ili izlaze iz iranskih luka. Istodobno dodaju da SAD "podržava slobodu plovidbe" za one koji ne putuju u Iran ili iz njega.

Inače, u blokadu iranskih luka uključeno je više od 10.000 vojnika, zajedno s desecima ratnih brodova i zrakoplova, piše CNN.