Amerikanci tvrde da nitko nije probio blokadu Hormuškog tjesnaca: Podaci govore drugačije

Iako američko Središnje zapovjedništvo tvrdi da nijedan brod nije probio njihovu pomorsku blokadu iranskih luka, podaci s platformi za analizu podataka i praćenje brodova sugeriraju da je to učinilo najmanje devet brodova. No, te podatke nije moguće provjeriti sa stopostotnom sigurnošću
Američko središnje zapovjedništvo (Centcom) navelo je da niti jedan brod nije probio američku pomorsku blokadu iranskih luka unutar prvih 24 sata od početka ove akcije. Dodaju da je šest trgovačkih brodova "poslušalo upute američkih snaga" da se okrenu i "ponovno vrate u iransku luku u Omanskom zaljevu".
Istaknuli su da se blokada odnosi na plovila pod zastavama svih zemalja, koja ulaze ili izlaze iz iranskih luka. Istodobno dodaju da SAD "podržava slobodu plovidbe" za one koji ne putuju u Iran ili iz njega.
Inače, u blokadu iranskih luka uključeno je više od 10.000 vojnika, zajedno s desecima ratnih brodova i zrakoplova, piše CNN.
Neki brodovi prelaze tjesnac
No, podaci o praćenju brodova sugeriraju da je najmanje devet brodova prešlo Hormuški tjesnac od uvođenja blokade. Već smo pisali o tankeru Elpis koji je pod američkim sankcijama zbog povezanosti s iranskom flotom u sjeni.
Podaci platforme za praćenje i analizu podataka Kpler te pružatelja usluga praćenja brodova i pomorskih podataka MarineTraffic, sugeriraju da su kroz tjesnac prošli još i sankcionirani tankeri Rich Starry i Murlikishan te brod za rasute terete Christiana te kineski tanker i brod za ukapljeni naftni plin (LNG).
Inače, podaci o kretanju brodova se ne mogu provjeriti sa stopostotnom sigurnošću, jer signal transpondera na brodovima često biva prekinut, a nerijetki su i slučajevi prijenosa lažnih signala putem naknadno instaliranih sustava za praćenje.
Prije izbijanja sukoba između SAD-a, Izraela i Irana, kroz Hormuški tjesnac je prolazilo više od 100 brodova dnevno. Sad ih prolazi manje od deset.
