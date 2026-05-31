Albanci kipte od bijesa: Zbog projekta Trumpovog zeta dio obale zatvoren čeličnom ogradom

Luksuzni turistički projekt povezan s Jared Kushner i Ivanka Trump izazvao je val prosvjeda i ekoloških upozorenja u Albaniji nakon što su metalne ograde počele nicati duž zaštićenog obalnog područja kod Zvërneca i lagune Narta. Mještani i aktivisti tvrde da se jedna od posljednjih netaknutih obala zemlje pretvara u privatnu zonu luksuznog turizma

Metalne ograde posljednjih su tjedana niknule duž dijelova južne albanske obale kod Zvërneca i lagune Narta, gdje je planiran golemi luksuzni turistički projekt povezan s Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom i Trumpovom kćeri Ivankom. Projekt je izazvao val prosvjeda, zabrinutost ekoloških udruga i optužbe da se jedna od posljednjih netaknutih obala Albanije postupno zatvara za javnost. Ograđeno područje prostire se na oko 300 hektara privatnog zemljišta između lagune i Jadranskog mora, a ondje bi trebao niknuti višemilijardski turistički kompleks s luksuznim hotelima, vilama, marinama i resortima svjetskih brendova.

No za mnoge lokalne stanovnike prvi znak projekta nisu bila obećanja o investicijama i radnim mjestima, nego metalne ograde koje su presjekle dine, plaže i borovu šumu koja se godinama smatrala javnim prostorom. U zaštićenom području Pishë Poro–Nartë posljednjih su tjedana primijećeni teška mehanizacija, novoizgrađeni pristupni putevi i veliki građevinski zahvati, dok je pristup dijelovima obale postao ograničen, piše Atlantiku.

Violence against protesters in Zvernec, Vlore, Albania. Protesters are rallied against a new invesment involving albanian bussinesmens and Jared Kushner. This is a protected aera by law and is considered to be part of the last wild river in Europe. pic.twitter.com/v9dzPZgqCf — Skerdilajd Zaimi (@PublliusCS_a) May 31, 2026

Iako albanske vlasti još nisu službeno predstavile cijeli projekt, neslužbeno je potvrđeno da su izdane početne dozvole za razvoj i pripremne radove. Konačni arhitektonski plan još nije objavljen, no prema dostupnim informacijama masterplan razvijaju tri međunarodno poznata arhitektonska studija te bi uskoro trebao biti predan na odobrenje. Nedostatak transparentnosti dodatno je pojačao kritike ekoloških organizacija i lokalnog stanovništva, koji tvrde da su za stvarni opseg projekta doznali tek nakon što su se uz obalu pojavile ograde. Organizacije PPNEA i EuroNatur optužile su institucije da skrivaju okolišnu dokumentaciju i projekt guraju bez ozbiljne javne rasprave.

Aktivisti upozoravaju da se građevinski radovi odvijaju tijekom sezone razmnožavanja životinja u jednom od ekološki najosjetljivijih obalnih područja Albanije, poznatom po migratornim pticama, lagunama, pješčanim dinama i zaštićenim staništima. Prema tvrdnjama ekologa koji prate situaciju, stoljetne prirodne dine već su ozbiljno oštećene. Napetosti su dodatno eskalirale nakon što su prosvjednici ušli na gradilište i srušili dijelove ograde, optužujući vlasti i investitore za privatizaciju obale u korist elitnog turizma. Lokalni ribari i stanovnici tvrde da su putevi koje generacijama koriste sada blokirani ili strogo kontrolirani.

Some citizens have protested in this way against Jared Kushner’s project in southern 🇦🇱. In the area where construction has started, they displayed the 🇮🇱 flag, because the developer is President Trump’s son-in-law.

