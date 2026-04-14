Nakon Hormuza prijeti udar na 'Vrata suza': Ključna naftna ruta strepi od iranskih saveznika

Tjesnac Bab al Mandab jedna je od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta, a njegova bi eventualna blokada mogla izazvati ozbiljne poremećaje na globalnim tržištima energenata i robe. Posebno je važan za Saudijsku Arabiju, osobito nakon zatvaranja Hormuškog tjesnaca

Prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o blokadi Hormuškog tjesnaca izazvale su bojazan da bi Iran mogao uzvratiti aktiviranjem svojih saveznika kako bi zaustavio pomorski promet kroz još jedan ključni koridor na Bliskom istoku, piše Independent. Ulazak hutista u rat s Iranom krajem ožujka samo je pojačao zabrinutost. Ta skupina, poznata po napadima na brodove, mogla bi blokirati strateški važan tjesnac Bab al Mandab za tankere s naftom, što bi produbilo gospodarski kaos u mnogim zemljama. Poput Hormuškog tjesnaca, Bab al Mandab, poznat i kao 'Vrata suza', predstavlja usko grlo svjetske trgovine kroz koje prolaze goleme količine nafte i ukapljenog prirodnog plina. Riječ je o ključnoj poveznici između Sredozemnog mora i Indijskog oceana, preko Crvenog mora i Sueskog kanala.

Hormuški tjesnac inače služi za transport oko petine svjetske nafte i plina, no od početka rata većina zapadnih trgovačkih brodova ondje je praktički zaustavljena zbog iranskih poteza. Istodobno je Iran nastavio prodavati naftu saveznicima koristeći tzv. tamne tankere s isključenim transponderima. 'Vrata suza' na jednoj su od najvažnijih ruta na Bliskom istoku S druge strane, kroz Bab al Mandab prolazi oko 12 posto svjetskih pošiljki nafte, ali i brojna druga roba, stoga bi njegovo zatvaranje zadalo novi udarac gospodarstvima koja ovise o uvozu s Bliskog istoka. 'Ako SAD provede plan blokade Hormuškog tjesnaca, iranska strategija eskalacije mogla bi uključivati sprječavanje izvoza i za zemlje Zaljeva', rekla je Mona Yacoubian iz američkog Centra za strateške i međunarodne studije za Fox News. 'To bi se moglo pretvoriti u dodatne napade na energetsku infrastrukturu Zaljeva ili čak u angažman hutista za blokadu Bab al Mandaba', dodala je.