Njemačka pooštrava policijske kontrole na željezničkim kolodvorima: Zabilježeno skoro 1000 napada nožem

Nakon što je u veljači ubijen kondukter u regionalnom vlaku, sve više ljudi u Njemačkoj se boji za vlastitu sigurnost na željezničkim kolodvorima u toj zemlji.

Kako piše medij Euronews, uz džepare, po izlasku s kolodvora ljudi se suočavaju s prizorima ovisnika o drogama, a podaci o nasilju na njemačkim kolodvorima zabrinjavaju čak i brojne dužnosnike.

Konkretno, 980 napada nožem, oko 5660 i preko 2200 seksualnih delikata. Sve u svemu, među počiniteljima je znatno više stranaca nego Nijemaca, a u 2025. godini najviše je nasilja zabilježeno na glavnom kolodvoru u Leipzigu (859) zatim glavni kolodvori u Dortmundu (735) i Berlinu (654).