ŽARIŠTA KRIMINALA

Njemačka pooštrava policijske kontrole na željezničkim kolodvorima: Zabilježeno skoro 1000 napada nožem

Ivor Kruljac

31.05.2026 u 18:28

Željeznički kolodvor u Leipzigu Izvor: EPA / Autor: PETER ENDIG
Policija je konstantno prisutna na kolodvorima, ali podaci o nasilju pokazuju veoma problematičnu situaciju. Zbog toga policija uvodi mjere, vikendom mogu bez povoda provjeravati ljude za oružjem

Nakon što je u veljači ubijen kondukter u regionalnom vlaku, sve više ljudi u Njemačkoj se boji za vlastitu sigurnost na željezničkim kolodvorima u toj zemlji.

Kako piše medij Euronews, uz džepare, po izlasku s kolodvora ljudi se suočavaju s prizorima ovisnika o drogama, a podaci o nasilju na njemačkim kolodvorima zabrinjavaju čak i brojne dužnosnike.

Konkretno, 980 napada nožem, oko 5660 i preko 2200 seksualnih delikata. Sve u svemu, među počiniteljima je znatno više stranaca nego Nijemaca, a u 2025. godini najviše je nasilja zabilježeno na glavnom kolodvoru u Leipzigu (859) zatim glavni kolodvori u Dortmundu (735) i Berlinu (654).

Kriminolog: Nijedan veliki kolodvor nije zabranjena zona

Ipak, na kolodvorima ima mnogo policije ali brojni se unatoč tome ne osjećaju sigurno. Njemački kriminolog, Dirk Baier kolodvore 'žarišta kriminala', ali opet navodi da se incidenti češće prijavljuju tamo upravo zbog pojačane prisutnosti policije.

'Po mom mišljenju, u Njemačkoj ne postoji nijedan veliki kolodvor koji bi bio zabranjena zona', ističe Baier.

U međuvremenu, zbog porasta nasilja je na glavnim kolodvorima u Münchenu, Nürnbergu, Regensburgu, Rosenheimu, Ostbahnhofu od petka do nedjelje na snazi zabrane oružja, što uključuje noževe i opasne alate, Policija tu može zaustavljati, ispitivati i pretraživati osobe bez posebnog povoda, a još je k tome na pojedinim kolodvorima došlo do zabrane konzumacije alkohola. Konkretno u Kölnu, Bonnu, Düsseldorfu, Duisburgu, Essenu, Dortmundu i Münsteru, a Deutsche Bahn ima pravo još dodatno postavljati svoja pravila.

