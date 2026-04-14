Europa planira potez koji bi mogao razljutiti Trumpa: Tiče se Hormuškog tjesnaca

Europske zemlje navodno planiraju stvoriti koaliciju koja bi pomogla u otvaranju Hormuškog tjesnaca za plovidbu nakon rata s Iranom, izvijestio je Wall Street Journal.

Prijedlog, koji ne uključuje SAD, navodno bi predviđao slanje brodova za razminiranje i drugih vojnih plovila na pomorski pravac putem kojeg u mirnodopskom razdoblju prolazi petina svjetske proizvodnje nafte i plina.