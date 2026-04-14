Europa planira potez koji bi mogao razljutiti Trumpa: Tiče se Hormuškog tjesnaca

Europske zemlje navodno planiraju bez sudjelovanja SAD-a poslati vojna plovila u Hormuški tjesnac nakon završetka sukoba s Iranom, kako bi omogućile sigurnu i neometanu plovidbu
Europske zemlje navodno planiraju stvoriti koaliciju koja bi pomogla u otvaranju Hormuškog tjesnaca za plovidbu nakon rata s Iranom, izvijestio je Wall Street Journal.
Prijedlog, koji ne uključuje SAD, navodno bi predviđao slanje brodova za razminiranje i drugih vojnih plovila na pomorski pravac putem kojeg u mirnodopskom razdoblju prolazi petina svjetske proizvodnje nafte i plina.
Naime, američki predsjednik Donald Trump i njegova administracija više su puta kritizirali saveznike tijekom sukoba s Iranom zbog toga što nisu pružili vojnu podršku oko zatvaranja Hormuškog tjesnaca.
Stvari su dodatno zakomplicirane američkom blokadom iranskih luka, koja je započela u ponedjeljak u 16 sati i izazvala zabrinutost da će plovila s vrijednim ostati usidrena s obje strane tjesnaca.
No, američka vojska ranije je izjavila da podržava brodove koji prolaze Hormuškim tjesnacem prema i iz luka koje nisu iranske.
