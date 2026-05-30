svečanost u hnk

MEGA GALERIJA Pogledajte tko je sve došao na veliki koncert povodom Dana državnosti

M. Šurina

30.05.2026 u 22:05

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Bionic
Reading

Nakon akcije Hrvatske vojske na zagrebačkom Jarunu, proslava Dana državnosti u Zagrebu preselila se u HNK, gdje je stigao gotovo cijeli državni vrh. Nedostajao je ipak jedan čovjek

Proslava Dana državnosti završava se svečanim koncertom u zagrebačkom HNK-u. Ondje je stigao premijer Andrej Plenković, prededsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, potpredsjednici Sabora Željko Reiner i Furio Radin, predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, mnogi ministri kao i saborski zastupnici.

Nastupit će Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske, Zbor Ivan Goran Kovačić i mnogi solisti.

Ivan Turudić
  • Stjepan Mesić
  • Gordan Grlić Radman
  • Iva Hraste Sočo , Nina Obuljen Koržinek
  • Branko Bačić
  • Davor Ivo Stier
    +62
Koncert u HNK povodom Dana državnosti Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL

No jedne osobe nema na svečanosti u HNK, a to je predsjednik Zoran milanović, koji već godinama bojkotira proslave Dana državnosti na 30. svibnja.  Naime, Milanović zastupa stajalište da Dan državnosti zbog povijesnih konotacija ne treba obilježavati na današnji dan, nego 25. lipnja, kao što je to uostalom i bilo u razdoblju između 2001. i 2019. godine.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
grad udomitelja

grad udomitelja

'Bereš lovu na djeci' - rečenica koja ih najviše boli. Ovo je priča o ljudima koji mijenjaju živote
dobili medalje

dobili medalje

FOTO Ovo su heroji koji su spasili život dječaku koji se umalo ugušio na Jarunu
posveta braniteljima

posveta braniteljima

Dirljiv govor Tomislava Tomaševića: 'Unatoč nekim predrasudama o nama...'

najpopularnije

Još vijesti