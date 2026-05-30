MEGA GALERIJA Pogledajte tko je sve došao na veliki koncert povodom Dana državnosti

Nakon akcije Hrvatske vojske na zagrebačkom Jarunu, proslava Dana državnosti u Zagrebu preselila se u HNK, gdje je stigao gotovo cijeli državni vrh. Nedostajao je ipak jedan čovjek
Proslava Dana državnosti završava se svečanim koncertom u zagrebačkom HNK-u. Ondje je stigao premijer Andrej Plenković, prededsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, potpredsjednici Sabora Željko Reiner i Furio Radin, predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, mnogi ministri kao i saborski zastupnici.
Nastupit će Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske, Zbor Ivan Goran Kovačić i mnogi solisti.
No jedne osobe nema na svečanosti u HNK, a to je predsjednik Zoran milanović, koji već godinama bojkotira proslave Dana državnosti na 30. svibnja. Naime, Milanović zastupa stajalište da Dan državnosti zbog povijesnih konotacija ne treba obilježavati na današnji dan, nego 25. lipnja, kao što je to uostalom i bilo u razdoblju između 2001. i 2019. godine.