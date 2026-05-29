Trump održao sastanak u 'situacijskoj sobi': Nakon njega ostala je velika nepoznanica

Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će uskoro donijeti ‘konačnu odluku’ o mogućem dogovoru s Iranom, koji bi mogao produljiti prekid vatre i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. No između Washingtona i Teherana i dalje postoje duboko nepovjerenje i ozbiljna razilaženja.

Trump je u petak objavio da se sa savjetnicima sastaje u situacijskoj sobi Bijele kuće kako bi razgovarali o mogućem dogovoru. Bijela kuća kasnije je priopćila da je sastanak završio, ali nije iznijela dodatne pojedinosti. Prema Guardianu, Trump nakon sastanka nije odmah objavio odluku. Iransko ministarstvo vanjskih poslova istodobno je poručilo da ‘konačan sporazum’ sa SAD-om još nije postignut. Iranski dužnosnici tvrde da se poruke i dalje razmjenjuju, ali da dogovor nije zaključen.

Trump je u objavi na platformi Truth Social naveo niz uvjeta koje bi, prema njegovu stajalištu, Iran trebao prihvatiti. Među njima su obveza da Teheran nikada neće imati nuklearno oružje, otvaranje Hormuškog tjesnaca u oba smjera i bez naplate prolaska, uklanjanje preostalih mina te američko pronalaženje i uništenje iranskog obogaćenog uranija. ‘Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i nezabilježene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući’, napisao je Trump. Dodao je da ‘novac neće biti razmijenjen do daljnjega’ te da su druga, kako ih je nazvao, manje važna pitanja već dogovorena.