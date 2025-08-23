neslaganje u vladi

Nizozemski šef diplomacije podnio ostavku: Nije mu prošla ideja o sankcijama Izraelu

M. Šu./Hina

23.08.2025 u 03:00

Caspar Veldkamp
Caspar Veldkamp Izvor: EPA / Autor: SEM VAN DER WAL
Nizozemski šef diplomacije Caspar Veldkamp u petak je podnio ostavku nakon neuspješne rasprave o mogućim sankcijama protiv Izraela na sjednici vlade, objavila je novinska agencija ANP.

"Vidim da nisam u poziciji poduzeti bilo kakve značajne dodatne korake kako bih izvršio pritisak na Izrael”, rekao je.

Veldkamp je u četvrtak rekao da želi poduzeti dodatne mjere protiv Izraela, nakon što je u srpnju proglasio krajnje desničarske izraelske ministre Itamara Ben-Gvira i Bezalela Smotricha "personama non grata".

Nizozemski ministar naznačio je da su mjere koje je predložio "ozbiljno raspravljane", ali su naišle na otpor na nekoliko sjednica kabineta.

Nizozemska je bila među 21 zemljom koje su u četvrtak potpisale zajedničku izjavu u kojoj se izraelsko odobrenje velikog projekta naselja na Zapadnoj obali naziva "neprihvatljivim i suprotnim međunarodnom pravu".

