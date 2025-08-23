Nizozemski šef diplomacije podnio ostavku: Nije mu prošla ideja o sankcijama Izraelu

"Vidim da nisam u poziciji poduzeti bilo kakve značajne dodatne korake kako bih izvršio pritisak na Izrael”, rekao je.

Veldkamp je u četvrtak rekao da želi poduzeti dodatne mjere protiv Izraela, nakon što je u srpnju proglasio krajnje desničarske izraelske ministre Itamara Ben-Gvira i Bezalela Smotricha "personama non grata".