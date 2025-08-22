prebacuje odgovornost

Netanyahu: UN-ovo izvješće je 'bestidna laž', Izrael se bori protiv gladi u Gazi

I.V./Hina

22.08.2025 u 18:47

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu Izvor: EPA / Autor: JACK GUEZ / POOL
Bionic
Reading

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kritizirao je u petak kao "bestidnu laž" izvješće UN-a u kojem je proglašena glad u Pojasu Gaze i prebacio odgovornost za nestašicu hrane na Hamas

"Izrael nema politiku gladi. Izrael ima politiku prevencije gladi", istaknuto je u priopćenju Netanyahuova ureda, po kojem "jedini koji su u Pojasu Gaze namjerno izgladnjivani su izraelski taoci" koje drži Hamas.

UN je u petak proglasio glad u Pojasu Gaze, ocijenivši da ju se "moglo izbjeći" da nije bilo "sustave izraelske opstrukcije".

No, UN-ovo izvješće "ne uzima u obzir izraelske humanitarne napore i Hamasove sustavne krađe pomoći", napomenuo je Netanyahu.

vezane vijesti

Po njemu, "te krađe izazvale su privremene nestašice, što je Izrael prevladao zahvaljujući" svojim naporima.

Glavni tajnik UN-a António Guterres opisao je u petak situaciju u Pojasu Gaze kao "katastrofu uzrokovanu ljudskim djelovanjem", nakon što je globalna inicijativa za sigurnost hrane prvi put formalno proglasila glad u dijelu te obalne enklave.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
popularni general

popularni general

Opet se šuška o izborima u Ukrajini: Ovo je čovjek koji navodno želi srušiti Zelenskog
ogroman broj zahtjeva

ogroman broj zahtjeva

Na rješenje za inkluzivni dodatak čeka se mjesecima: Ima li uopće dovoljno novca?
prekinut promet

prekinut promet

Teška nesreća u Karlovcu: Jedna osoba poginula u sudaru, ima ozlijeđenih

najpopularnije

Još vijesti