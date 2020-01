Neobuzdano lajanje na internetu progoni ga baš kao i stigma sitnog kradljivca iz mladosti: Upoznajte tvrdoglavog lika po imenu Krešo Beljak

Postoje neki bivši i sadašnji političari kojima društvene mreže baš leže, poput Jadranke Kosor, pa je svaka nova objava u isto vrijeme informativna i duhovita te ne možeš dočekati da napiše nešto. Postoje i 'nositelji vlasti' koji Facebook i Twitter - evo, čak i Instagram - koriste kao najbrži PR kanal, kao i splitski gradonačelnik koji je požurio s objavom o hvatanju trostrukog ubojice te tako na sebe navukao bezbroj pitanja i sumnji u prekoračenje ovlasti

Beljak se dan kasnije ispričao i povukao svoje riječi, kao i bezbroj puta prije toga, nudeći objašnjenje da je sporni tvit bio 'dio šire rasprave' i da je 'dozvolio da ga isprovociraju', kako to već biva u ovakvim slučajevima, no izvjesno je da je šteta počinjena. Taman kad je nabijanje temeljito diskreditiranog Bandića HDZ-u na nos uzelo maha, eto sjajne prilike da se uzvrati udarac: nije li glavni SDP-ov koalicijski partner također problematičan ako već javno opravdava smaknuća političkih neistomišljenika?

'Još jedna ustaška emigrantica, ova iz Kanade, a porijeklom iz Bosne. Zemlja smo koja se oslobodila fašizma vlastitim snagama, za razliku od Austrije, koja nam sada docira i uči nas antifašizmu zahvaljujući ovakvim domaćim izdajnicima. Sikter iz naše Hrvatske!' napisao je Beljak.

'Za katolika Vicu želim: da što prije postane opet samo Vincent John, da izmoli sto očenaša na zagrebačkom aerodromu prije nego zauvijek odleti nazad tamo odakle je došao, da pokuša svoju zatucanu, primitivnu pripizdinu stvarati u rodnoj Australiji, a ne kod nas', nadovezao se dalje, ne osvrćući se na primjedbe da se opasno približio govoru mržnje.

'Hasanbegović je, uz Kusturicu, jedan od važnijih izdajnika bošnjačkog naroda. I jedan od važnijih učenika i sljedbenika Luburića i Pavelića, samo je prevelika kukavica da to javno i prizna. Efendija Hasanbegović je obični domaći izdajnik, kriptonacist i lažov', ne štedeći riječi napisao je predsjednik HSS-a koji mjesec ranije, kad se povela nekakva polemika o stranačkim prebjezima i skrivanju pod Bandićevim skutima.

'Mora mi smeće fašističko dan pokvarit... ali neće, nabijem i njega i sve fašiste!!! Ignore! Danas samo Hrvatska!!!', osvrnuo se na Thompsonov nastup na dočeku nogometne reprezentacije u ljeto 2018. godine.

'Bagra!!! Sve su glasniji i sve jači, a većina i dalje šuti i gleda... do kada?!?! Dok ne počnu otvoreno ubijati Srbe, pedere, a onda i sve nas ostale koji se ne uklapamo u njihovu zaostalu i zatucanu Hrvatsku?' Beljakov je komentar na napad voćem na Milorada Pupovca. Kada se ispostavilo da su u pozadini bili osobni motivi, ispričao se.

'Gazite bandu!!! I mi ćemo uskoro, nadam se, ove skrivene Vučićeve saveznike u Zagrebu i Hrvatskoj!' zapalio se na vijest o početku prosvjeda u Beogradu, pa se isto tako brzo ohladio kad je shvatio da iza prosvjeda ne stoji liberalna građanska opcija, nego 'još gori ultranacionalisti'. Izbrisao je i ovaj post.

Stranački uspon profesora geografije

Cijeli bismo tekst mogli potrošiti na Beljakove neobuzdane ispade ili neuspješne pokušaje da se 'pravi pametan', no eventualnu strategiju ili dugoročni plan nismo uspjeli dokučiti. Moguće je tek da gradi imidž kako bi ga prepoznali po ludovanju na Twitteru, a ne po krađama iz automobila iz 1999. godine, za koje je pravomoćno osuđen na osam mjeseci zatvora, uvjetno na tri godine.

'Napravio sam glupost kad sam bio mlađi, prije i poslije nikad nisam napravio prekršaj. To je pogreška na kojoj sam naučio da ne radim gluposti. Sad više ni prometni prekršaj ne pomišljam napraviti', kazao je i objasnio da zapravo nije provaljivao on, nego prijatelj kojega nije htio ostaviti na cjedilu. Kasnije je ponešto prilagodio priču:

'Otvarali smo aute, 30-ak njih, s 50 lipa. To je fora, ide-ne ide, otvorili ih puno. To me i cijepilo protiv budućih gluposti', kazao je, ne spomenuvši da je u to doba imao već 28 godina.