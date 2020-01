Milijan Brkić se obrušio na Bernardića zbog Beljaka: Srećom nikada neće biti predsjednik Vlade i to ne samo zbog zadnjeg istupa

Zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik Hrvatskog sabora Milijan Brkić obrušio se na predsjednika SDP-a Davora Bernardića jer je relativizirao objavu svoga koalicijskog partnera, predsjednika HSS-a Kreše Beljaka, u kojoj je ovaj pohvalno govorio o političkim ubojstvima.

'Politički je licemjerno, neodgovorno, zabrinjavajuće, ali i opasno da bilo tko relativizira sporni tweet Kreše Beljaka o političkim ubojstvima Udbe kao što je to napravio predsjednik SDP-a Davor Bernardić', izjavio je za Jutarnji list zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić i nastavio da “osoba koja takvo ponašanje opravdava tek “osebujnim stilom” ne zaslužuje biti ni saborski zastupnik, a pogotovo ne može biti predsjednik hrvatske Vlade.

Brkić je istaknuo da je relativiziranje vraćanje Hrvatske u vremena kada su političke egzekucije bile sredstvo protiv onih koji su drugačije mislili, zastrašujuće je pogotovo kada to radi osoba koja pretendira biti predsjednik Vlade Hrvatske dodavši da se “na svu sreću to nikada neće dogoditi i to ne samo zbog zadnjeg licemjernog istupa”.