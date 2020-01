Bauk brutalno o Beljaku: Pravio se pametan pa u tome nije uspio

Predsjednik saborskog Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk ima razumijevanja za ocjenu zamjenika predsjednika HDZ-a i potpredsjednika Sabora Milijana Brkića da predsjednik SDP-a Davor Bernardić nikada neće postati hrvatski premijer jer je relativizirao sporan tvit predsjednika HSS-a Kreše Beljaka o političkim ubojstvima Udbe. 'Prvi dio rečenice je očekivan', kaže Bauk, napominjući da ne bi bilo logično da vladajući ne osporavaju oporbi uspon na vlast

Brkić je ocijenio da osoba koja takvo ponašanje opravdava tek "osebujnim stilom" ne zaslužuje biti ni saborski zastupnik, a pogotovo ne može biti predsjednik hrvatske Vlade.

"Relativiziranje vraćanja Hrvatske u vremena kada su političke egzekucije bile sredstvo protiv onih koji su drugačije mislili, zastrašujuće je pogotovo kada to radi osoba koja pretendira biti predsjednik Vlade RH" kazao je Brkić uz tvrdnju kako se "na svu sreću to nikada neće dogoditi i to ne samo zbog zadnjeg licemjernog istupa".