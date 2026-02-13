Nema kraja žestokim udarima: 'Rusija je pokrenula nove masovne napade'

"Rusija je pokrenula masovne napade na lučku i željezničku infrastrukturu", napisao je ukrajinski zamjenik premijera Oleksij Kuleba na Telegramu. Oštećena je infrastruktura jednog poduzeća, skladišta gnojiva i vozila, uključujući teretne vagone, rekao je Kuleba, dodajući da je napad izazvao požar.

Ranije je izvijestio da je napad uzrokovao "značajne" poremećaje u opskrbi električnom energijom, grijanjem i vodom. Željeznička infrastruktura u Dnjepropetrovskoj regiji također je napadnuta, rekao je Kuleba.

Kuleba nije imenovao luku koja je napadnuta. Objekti u tri crnomorske luke oko grada Odese česte su mete napada, a u regiji se nalaze i luke na rijeci Dunavu. Regionalni guverner Odese Oleh Kiper rekao je da je meta bila i energetska, industrijska i stambena infrastruktura u regiji.

Ukrajina i Rusija pojačale su napade dronovima i raketama, dok mirovni pregovori pod posredovanjem SAD-a nisu dali opipljive rezultate. Ukrajinski dužnosnici rekli su da je Rusija preko noći u četvrtak napala Ukrajinu dronovima i balističkim raketama, dodatno uništivši njezin energetski sustav i ostavivši desetke tisuća ljudi u glavnom gradu Kijevu i gradovima Dnjepru i Odesi bez grijanja, struje i vode.

Guverner Volgogradske regije u Rusiji, Andrej Bočarov, rekao je putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram da je u Volgogradu i susjednim okruzima oštećeno nekoliko privatnih kuća i automobila te da su tri osobe hitno prevezene u bolnicu.

Također je rekao da su dronovi pogodili neka industrijska poduzeća u gradu i regiji, ne navodeći detalje.

Izvori iz industrije rekli su Reutersu da je rafinerija nafte Volgograd u vlasništvu Lukoila, koja čini oko 5% ukupnih ruskih kapaciteta za preradu nafte, obustavila preradu nafte u srijedu nakon što je izbio požar nakon napada koji je izvela Ukrajina.