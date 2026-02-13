VIŠE OZLIJEĐENIH

Nema kraja žestokim udarima: 'Rusija je pokrenula nove masovne napade'

I.H./Hina

13.02.2026 u 09:05

Rusija i Ukrajina nastavili napade
Rusija i Ukrajina nastavili napade Izvor: EPA / Autor: TOMMASO FUMAGALLI
Bionic
Reading

U ruskom napadu dronovima ubijena je jedna osoba, a šest drugih ozlijeđeno u luci u ukrajinskoj Odeskoj regiji na Crnom moru, dok su ukrajinski dronovi pogodili stambene kuće i industrijske objekte u južnoruskoj regiji Volgograd, ozlijedivši nekoliko ljudi, priopćile su vlasti u petak.

"Rusija je pokrenula masovne napade na lučku i željezničku infrastrukturu", napisao je ukrajinski zamjenik premijera Oleksij Kuleba na Telegramu. Oštećena je infrastruktura jednog poduzeća, skladišta gnojiva i vozila, uključujući teretne vagone, rekao je Kuleba, dodajući da je napad izazvao požar.

vezane vijesti

Kuleba nije imenovao luku koja je napadnuta. Objekti u tri crnomorske luke oko grada Odese česte su mete napada, a u regiji se nalaze i luke na rijeci Dunavu. Regionalni guverner Odese Oleh Kiper rekao je da je meta bila i energetska, industrijska i stambena infrastruktura u regiji.

Ranije je izvijestio da je napad uzrokovao "značajne" poremećaje u opskrbi električnom energijom, grijanjem i vodom. Željeznička infrastruktura u Dnjepropetrovskoj regiji također je napadnuta, rekao je Kuleba.

Ponovni napadi
Ponovni napadi Izvor: EPA / Autor: TOMMASO FUMAGALLI

Ukrajina i Rusija pojačale su napade dronovima i raketama, dok mirovni pregovori pod posredovanjem SAD-a nisu dali opipljive rezultate. Ukrajinski dužnosnici rekli su da je Rusija preko noći u četvrtak napala Ukrajinu dronovima i balističkim raketama, dodatno uništivši njezin energetski sustav i ostavivši desetke tisuća ljudi u glavnom gradu Kijevu i gradovima Dnjepru i Odesi bez grijanja, struje i vode.

Guverner Volgogradske regije u Rusiji, Andrej Bočarov, rekao je putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram da je u Volgogradu i susjednim okruzima oštećeno nekoliko privatnih kuća i automobila te da su tri osobe hitno prevezene u bolnicu.

Također je rekao da su dronovi pogodili neka industrijska poduzeća u gradu i regiji, ne navodeći detalje.

Izvori iz industrije rekli su Reutersu da je rafinerija nafte Volgograd u vlasništvu Lukoila, koja čini oko 5% ukupnih ruskih kapaciteta za preradu nafte, obustavila preradu nafte u srijedu nakon što je izbio požar nakon napada koji je izvela Ukrajina.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
obavijest policije

obavijest policije

Osobne iskaznice s trajnim važenjem ipak nisu trajne: Građani ih moraju zamijeniti
policija ga zaustavila

policija ga zaustavila

Rea nanjušila gotovo 6 kilograma kokaina u Mercedesu na zapadu Zagreba
NOVA ARENA MOĆI

NOVA ARENA MOĆI

Turski F-16 iznad Somalije: Što Ankara zapravo traži na strateškom Rogu Afrike?

najpopularnije

Još vijesti