Njegov ga prethodnik ne bi uzeo ni za šofera, ali ovu fotelju vratili su zbog njega: Tko je Andrija Mikulić

Andrija Mikulić od 1. travnja preuzet će ponovno oformljeni Državni inspektorat. Šef zagrebačkog HDZ-a, zastupnik u Saboru, predsjednik Skupštine Grada Zagreba, tek su neke od pozicija na kojima je bio, ali nijedna neće biti tako moćna kao ova na koju dolazi. Ispod sebe imat će 17 inspekcija

Jordanić je tada dodao da je katastrofalna činjenica to da će Inspektorat biti politiziran i da će to voditi teledirigiranim kontrolama kojima će biti cilj pokoriti neposlušne. Na Jordanićeve riječi Mikulić, koji preuzima Inspektorat 1. travnja, samo je poručio da mu 'želi da brzo ozdravi i da Inspektorat neće služiti za represiju, već prvenstveno za prevenciju i edukaciju'. Tko je zapravo Andrija Mikulić , još uvijek aktualni predsjednik Skupštine Grada Zagreba i šef zagrebačkog ogranka HDZ-a?

'Poznajem Andriju Mikulića, počeo je kod mene kao pripravnik i on definitivno nije dorastao toj funkciji. Meni ne bi bio ni šofer', kazao je prošlog tjedna za tjednik Express Branko Jordanić, bivši i najdugovječniji glavni državni inspektor, kada je postalo jasno ono o čemu se mjesecima spekuliralo – da će HDZ na čelo Državnog inspektorata, koji je ukinuo SDP, umjesto nestranačke i koliko-toliko neovisne osobe postaviti stranačku osobu.

Premda bi se iz njegove službene biografije, koja se može pronaći na stranicama Grada Zagreba, dalo zaključiti da mu je čitava poslovna karijera vezana za različite javne dužnosti, rad za državu ili grad, to nije baš tako.

Poslije završetka fakulteta ostaje na njemu raditi kao asistent sve do 1998. godine, nakon čega kratko prelazi u Gradski zavod za planiranje razvoja grada i zaštitu okoliša.

Te godine Krasić i Mikulić prodaju svoje udjele u tvrtki, a godinu i nešto kasnije Mikulić postaje pomoćnik glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata u Službi nadzora u području elektroenergetike, rudarstva i posuda pod tlakom i u Službi nadzora u području prometa robe i usluga.

Iako mu se spočitavalo to da je bio u sukobu interesa kada je s nove pozicije tvrtki Rudist u vlasništvu Ozane Krasić odobrio projekt za Dalmacijacement, on je na sve ustvrdio kako je riječ o zlim jezicima.

'Od 1998. do ožujka 2003. u jednom trgovačkom društvu bio sam jedan od četiri suvlasnika. Tada sam svoj udio prodao, odnosno dvoje nas je iz toga izašlo. Bio sam u državnim institucijama koje su se bavile time, ali nitko me nije optužio da sam nešto kriv. To su očito zli jezici. Ali nikada ne treba bježati od svoje povijesti, ja sam na tih pet godina ponosan. Odgovorno tvrdim da nikada nisam bio u sukobu interesa, što su utvrdila i sva tijela u državi (…).'

Što se tiče odobrenja projekata, unutar Ministarstva gospodarstva postoji stručno povjerenstvo koje ocjenjuje pojedine rudarske projekte. Da biste bili član Povjerenstva, morate imati reference i obično je tamo pet ili sedam članova. Nikada niste sami, niti imate ovlasti da nešto sami potpisujete. Inače, Krasić je diplomirani inženjer geologije, logično je da radi takve elaborate, a ne da ima pekaru', kazao je 2016. Mikulić.

Priču o njegovu radu u Inspektoratu i koncesijama u Saboru nedavno je, kada je postalo jasno da će preuzeti Inspektorat, ponovno otvorio Branimir Bunjac iz Živog zida, pozivajući se na stare novinske članke i nalaze Državne revizije.