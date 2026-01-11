Još uvijek kaos na hrvatskoj granici, evo gdje se čeka čak pet sati!

Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima, a ponegdje ima i magle. U priobalju puše jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, upozorava HAK.

Zimski su uvjeti i zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u Lici i Gorskom kotaru uključujući i DC1 na dionici Vaganac-Gračac. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije. Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te ne kreću na put bez propisne zimske opreme.

Stanje u 22.40 sati

Kamere Hrvatskog autokluba u 22.40 i dalje pokazuju gužve na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom. Cijeli dan putnici koji ulaze u Hrvatsku na prijelazu Stara Gradiška čekaju satima, a u 22.40 HAK je izvijestio da se još uvijek čeka čak pet sati.

Ništa bolje nije niti na GP Jasenovac gdje se na ulaz u Hrvatsku čeka četiri sata.