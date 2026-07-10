Maloljetnik iz Hrvatske upao u bavarsku gimnaziju i nožem ranio dvije učenice

Prema dosad utvrđenim okolnostima, mladić je ušao u školsku zgradu te ispalio hitac iz pištolja. Nakon što mu je vatreno oružje zakazalo, nožem je napao dvije djevojčice. Obje su zadobile teške ozljede, a jedna je helikopterom hitne pomoći prevezena u bolnicu. Unatoč težini ozljeda, liječnici navode da nijedna nije životno ugrožena, piše Deutsche Welle.

Bavarski ministar unutarnjih poslova Joachim Herrmann rekao je da osumnjičeni živi s roditeljima te potvrdio njegov hrvatski identitet. Odbacio je i nagađanja da je u napadu sudjelovalo više osoba.

‘Zaprepašten sam ovim strašnim krvavim napadom’, izjavio je Herrmann za javni servis BR. Dodao je kako ga ohrabruje činjenica da prema trenutačnim informacijama nema smrtno stradalih. ‘Polazimo od toga da je djelovao jedan napadač koji je kod sebe imao nož i vatreno oružje’, rekao je.