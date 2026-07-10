Maloljetnik iz Hrvatske upao u bavarsku gimnaziju i nožem ranio dvije učenice

U napadu koji se u srijedu dogodio u gimnaziji Weflen u Schongauu, u Gornjoj Bavarskoj, teško su ozlijeđene dvije 13-godišnje učenice. Policija je ubrzo nakon incidenta uhitila osumnjičenog, 16-godišnjeg hrvatskog državljanina i bivšeg učenika škole
Prema dosad utvrđenim okolnostima, mladić je ušao u školsku zgradu te ispalio hitac iz pištolja. Nakon što mu je vatreno oružje zakazalo, nožem je napao dvije djevojčice. Obje su zadobile teške ozljede, a jedna je helikopterom hitne pomoći prevezena u bolnicu. Unatoč težini ozljeda, liječnici navode da nijedna nije životno ugrožena, piše Deutsche Welle.
Bavarski ministar unutarnjih poslova Joachim Herrmann rekao je da osumnjičeni živi s roditeljima te potvrdio njegov hrvatski identitet. Odbacio je i nagađanja da je u napadu sudjelovalo više osoba.
‘Zaprepašten sam ovim strašnim krvavim napadom’, izjavio je Herrmann za javni servis BR. Dodao je kako ga ohrabruje činjenica da prema trenutačnim informacijama nema smrtno stradalih. ‘Polazimo od toga da je djelovao jedan napadač koji je kod sebe imao nož i vatreno oružje’, rekao je.
Prema Herrmannovim riječima, koje prenosi novinska agencija dpa, uhićeni maloljetnik ranije je bio na psihijatrijskom liječenju. Istraga zasad nije utvrdila postoji li bilo kakva povezanost između napadača i dviju teško ozlijeđenih djevojčica, a ministar je naglasio da za takvu mogućnost trenutačno nema nikakvih naznaka.
Na događaj je reagirao i bavarski premijer Markus Söder (CSU), poručivši: ‘U ovim teškim trenucima svi smo zajedno. Školska zajednica i obitelji sada trebaju vrijeme, snagu i potporu kako bi se nosili s onim što se dogodilo.’ Zahvalio je i svima koji sudjeluju u pružanju pomoći te dodao: ‘Takvo zajedništvo u kriznim situacijama obilježje je naše zemlje.’