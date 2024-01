'Milanović je imao predispozicije postati hrvatski Obama, a postao je hrvatski Trump'

“Uvijek je u pozadini predsjednikovih izjava politička motivacija i nikad to nije kod njega slučajno. Njegova jučerašnja izjava i općenito izvedba i nastup je bio vrlo sličan Donaldu Trumpu. I to je tužno što je naš predsjednik imao potencijala i preidspozicije postati hrvatski Obama, a postao je hrvatski Donald Trump.”

Kišiček naglašava da je to šokantno za Milanovića jer je javnost upoznata da inače pripada drugačijem sustavu vrijednosti. “Pamtimo ga kao čovjeka koji se zalagao za liberalne vrijednosti, osobne slobode itd. Ono što je on jučer napravio, kosi se sa svime onime za što se Milanović zalagao godinama. Spominjanje nečije seksualne orijetnacije pa poslije izvlačenje da je to nešto manje važno ili za njega nebitno, potpuno je irelevantno.”

“Činjenica da je to spomenuo kao predsjednik znači da postaje tema dana, tema tjedna. I sad će cijela država raspravljati o privatnom životu ministra gospodarstva što je potpuno irelevatno za funkciju koju obnavlja”, dodaje.

Kišiček se slaže s premijerom koji je poručio da je on ili bilo tko drugi s desnog spektra izrekao tako nešto, to bi odmah postao skandal: “Mislim da je predsjednik sebi stvorio određeni imidž koji je godinama u politici gradio kao pripadnik liberalne struje i zaštitnik osobnih sloboda pa mu se na neki način više oprašta. Ali on troši taj kapital.”