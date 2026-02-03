Naprasni zaokret Irana: Ovo su novi uvjeti za pregovore s SAD-om

Nastojanja Irana da promijeni mjesto i dnevni red pregovora, koji su zakazani za petak u Istanbulu, dolaze u jeku pojačanih napetosti dok SAD gomila snage na Bliskom istoku. Regionalni akteri zauzimaju se za rješenje zastoja koji je doveo do uzajamnih prijetnji zračnim udarima.

"Žele promijeniti format, žele promijeniti opseg", rekao je regionalni diplomat upoznat s iranskim zahtjevima. "S Amerikancima žele razgovarati samo o nuklearnom dosjeu, a SAD želi uključiti i druge teme poput (balističkih) projektila te aktivnosti iranskih posrednika u regiji."

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je u utorak za Fox News da su razgovori s Iranom i dalje planirani za kraj ovog tjedna.