Amerikanci srušili iranski dron, približavao se njihovu nosaču aviona

03.02.2026 u 19:15

Američka vojska u utorak je oborila iranski dron Shahed-139 koji se kretao prema američkom nosaču zrakoplova Abrahamu Lincolnu u Arapskom moru, potvrdio je američki dužnosnik za Reuters

Incident se dogodio u trenutku pojačanih napetosti između Washingtona i Teherana, dok diplomati pokušavaju organizirati pregovore između Irana i SAD-a o nuklearnom programu, a američki predsjednik Donald Trump upozorava da se ratni brodovi kreću prema Iranu te će se dogoditi 'loše stvari' ako se ne postigne sporazum.

Dron je oboren američkim borbenim zrakoplovom F-35, dok su paralelno iranske pomorske snage pokušale zaustaviti američki naftni tanker Stena Impero u Hormuškom tjesnacu, ključnom pomorskom koridoru koji povezuje Perzijski zaljev i svjetske plovne rute za naftu, piše Reuters.

Tanker, koji plovi pod američkom zastavom, kontaktiran je putem radija i upozoren da napusti iranske teritorijalne vode, no nastavio je planiranim putem. Iranski mediji naveli su da je brod trebao predočiti potrebne pravne dokumente, a nakon upozorenja, Stena Impero je odmah napustio područje, izvijestila je iranska poluslužbena agencija Fars.

Hormuški tjesnac, gdje se incident dogodio, jedno je od najvažnijih svjetskih plovnih koridora – kroz njega prolazi oko četvrtina globalne naftne trgovine, što čini svaku eskalaciju napetosti iznimno osjetljivom za međunarodnu pomorsku i energetsku sigurnost.

S druge strane, borbena skupina nosača zrakoplova Lincoln najvidljiviji je pokazatelj snažnije prisutnosti američke vojske na Bliskom istoku nakon prošlomjesečnog krvavog gušenja protuvladinih prosvjeda u Iranu, najvećih nemira u toj zemlji od Islamske revolucije 1979. godine.

Trump, koji tijekom prosvjeda ipak nije ispunio svoje prijetnje intervencijom, od tada od Teherana traži nuklearne ustupke. Prošli tjedan rekao je da Iran 'ozbiljno razgovara', a visoki iranski sigurnosni dužnosnik Ali Laridžani kazao je da su pregovori u tijeku.

