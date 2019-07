Neizvjesno u Europskom parlamentu: Hoće li Ursula von der Leyen uspjeti zasjesti na čelo Europske komisije?

Hoće li sljedećih pet godina Ursula von der Leyen, kandidatkinja Europske pučke stranke (EPP), biti na čelu Europske komisije, odlučit će Europski parlament u utorak. Već u 9 sati Von der Leyen na plenarnoj sjednici iznijet će svoju viziju i planove koje ima kao buduća predsjednica Komisije, nakon čega će uslijediti rasprava sa zastupnicima. Glasanje je predviđeno za 18 sati

Hrvatska eurozastupnica Biljana Borzan, jedna od potpredsjednica kluba socijalista i demokrata u Europskom parlamentu, kazala je za tportal da postoji podjela u grupi oko izbora Von der Leyen. Istaknula je da nitko osim Nijemaca (SPD-a) nema na osobnoj razini ništa protiv Von der Leyen, već je problematično to da je otpalo sve što su svi govorili u kampanji oko Spitzenkandidata te ispada da je u zatvorenoj sobi donesena odluka o čelniku Europske komisije. Navela je da se iz SPD-a protive Von der Leyen i zbog njenog djelovanja u vladi i kompetencija, ali kako je kazala, oni imaju drugačije informacije o njoj jer su je godinama viđali na dnevnoj bazi.

Koliko ima problema, svjedoči činjenica da i među Talijanima (Demokratska stranka), koji bi trebali biti najzadovoljniji podjelom čelnih mjesta jer su dobili predsjednika Europskog parlamenta, postoje oni koji se protive izboru Von der Leyen. Nezadovoljni su i Nizozemci jer je izvisio njihov sunarodnjak Frans Timmermans, Spitzenkandidat socijalista i demokrata. 'Postoje dvije struje - jedna tvrdi da treba biti konstruktivan i ne treba raditi blokadu dok zagovornici smatraju da bi je trebalo podržati jer bi rušenje išlo na ruku euroskepticima koji bi opet imali argumente za priču kako su proeuropske snage nesposobne izabrati čelnike Unije', kaže nam Borzan.

Istaknula je da je i sama dosta kritična prema izboru Von der Leyen, što je pokazala i prilikom prošlotjednog razgovora kandidatkinje s eurozastupnicima, ali...

'Kao što znam reći, a i za ovu priču važi - budi protiv, ali imaj rješenje. Koje je rješenje ako to neće biti Von der Leyen? OK, mi u S&D-u voljeli bismo da to bude Frans Timmermans, ali da je mogao biti, već bi bio izabran', kazala je Borzan te se također još uvijek lomi hoće li dati svoj glas za Von der Leyen u utorak. Tijekom ponedjeljka bit će još nekoliko sastanaka u klubu socijalista i demokrata pa će izići s nekim stajalištem. To ipak ne znači da će svi zastupnici slijediti tu odluku, posebno jer je glasovanje tajno.

Kandidatura Von der Leyen isplivala je nakon 50 sati pregovora između 28 čelnika EU-a, a samo je dio šireg paketa u kojem su također izabrani kandidati za predsjednike Europskog vijeća i Europske središnje banke, kao i visoki predstavnik Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku. U slučaju da eurozastupnici odbiju Von der Leyen, Europska unija ostala bi u neistraženom teritoriju, suočena s do sada neviđenom krizom institucija.