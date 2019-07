Profesor Kurelić vidi Macrona kao glavnog mešetara: On se izdaje za predvodnika humanizma i renesanse, a zapravo je napravio deal

Europsko vijeće je nakon trodnevnog summita u utorak u Bruxellesu dogovorilo podjelu vodećih funkcija u Europskoj uniji. Mjesto predsjednice Europske komisije dobila je Ursula von der Leyen, Europsko vijeće preuzima Charles Michel, Europsku središnju banku Christine Lagarde dok će visoki predstavnik za vanjsku i sigurnosnu politiku biti Joseph Borrell.

'Tako čovjek koji je bio u Zagrebu, Manfred Weber , za koga znamo što misli, pričao nam je na mitingu, očitovao se, bio u kampanji, on će ostati bez ikakve funkcije, i ne samo da će on ostati bez funkcije, ostat će i Frans Timmermans , cijela delegacija liberala. Prema tome, ovo ima dalekosežne posljedice", kazao je Kurelić za RTL Direkt.

A za nominiranje spomenutih mnogi kao najodgovornijeg vide mađarskog premijera Viktora Orbana, predvodnika pobune protiv Fransa Timmermansa koji je do jučer kotirao najbolje za novog šefa Komisije. Uz Orbana, drugi je krivac Emmanuel Macron.

"On se izdaje za čovjeka koji je predvodnik humanizma i renesanse, ili kako on to već naziva, a ustvari je napravio deal - ako ovo sve parlament ne sruši, a nadam se da će parlament to srušiti. On je napravio deal gdje Njemica ide na čelo Komisije, Francuskinja ide na čelo ECB-a, i onda će pričati da su dobili dvije žene na vodećim funkcijama, a ustvari su između dvije vodeće nacije podijelili Komisiju i Banku", istaknuo je Kurelić.