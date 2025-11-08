Nakon poruke Hajdaša Dončića Plenkoviću, stigao i HDZ-ov odgovor na prozivke

Stranka mu također poručuje da se ispriča zbog 'protuustavnih izjava kojima se ljevica divi totalitarnom jugokomunističkom režimu', ističući da je suvremena Hrvatska utemeljena na 'odmicanju od komunističkog sustava'. HDZ u objavi optužuje Hajdaša Dončića za 'neototalitarni um' i tvrdi da 'širi histeriju i dijeli društvo', dok će HDZ, kako navode, 'nastaviti pozivati na smirivanje tenzija i očuvanje demokratskih vrijednosti'.

U objavi na službenom profilu stranke na Facebooku, HDZ je uzvratio kako bi Hajdaš Dončić trebao početi poštovati Ustav te se u ime svojih političkih partnera iz platforme Možemo! ispričati zbog, kako navode, 'uvreda na račun hrvatskih branitelja i Domovinskog rata' koje je izrekla zastupnica Sandra Benčić.

Objavu HDZ-a prenosimo u cijelosti:

'Pozivamo Hajdaša da počne poštivati Ustav RH i da se u ime svojih senior partnera iz #Možemo ispriča za sve uvrede koje je S. Benčić izrekla na račun hrvatskih branitelja i Domovinskog rata. Po Ustavu, moderna hrvatska država nastala je'na pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu'.

Neka se, također, ispriča za sve protuustavne izjave kojima se ljevica divi totalitarnom jugokomunističkom režimu. Jer u Ustavu jasno piše da se suvremena Hrvatska temelji na 'odmicanju od komunističkog sustava'.

Upravo je Hajdaš taj koji zbog svoga neototalitarnog uma ne želi da zakon bude jednak za sve građane. Želi zabraniti da pravna država istražuje, bez obzira na sumnje u kriminal, bilo koga s ljevice, a istodobno po staroj partijskoj maniri želi svakog neistomišljenika unaprijed proglasiti krivim.

Dok Hajdaš i ljevica šire histeriju, dijele hrvatsko društvo i vrijeđaju domoljubne osjećaje hrvatskih ljudi, HDZ će nastaviti pozivati na smirivanje tenzija i uključivost & na očuvanje i demokratskih vrijednosti i dostojanstva #DR i hrvatskih branitelja - temelja moderne hrvatske države.'