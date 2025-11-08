Splitska policija: Sve je prošlo mirno, nemamo procjenu o broju ljudi

"Tijekom prosvjeda u Splitu, koji je započeo nešto iza 11 sati, nije bilo incidenata niti potrebe za intervencijom, a okupljanje je proteklo mirno uz policijski nadzor i osiguravanje sigurnosti građana", priopćila je policija.

Glasnogovornica Policijske uprave splitsko-dalmatinske Antonela Lolić izvijestila je da tijekom prosvjeda nazvanog "Što se krvlju brani, ne pušta se lako" nisu zabilježeni nikakvi incidenti niti je bilo potrebe za policijskim postupanjem.

„PU splitsko-dalmatinska je, nakon što smo zaprimili informaciju o okupljanju, provela sigurnosnu procjenu i isplanirala mjere koje su policijski službenici provodili na terenu. Cilj nam je bio osigurati sigurnost svih građana u središtu Splita“, rekla je Lolić te dodala da je prosvjed završio u Gundulićevoj ulici.