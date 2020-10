Nakon skrivenih milijun eura u garaži, policija našla još 4,5 milijuna kuna koje je Kovačević uspio ‘skloniti‘ prije uhićenja; USKOK proširio istragu

Pored više od pola milijuna eura pronađenih na bankovnim računima Dragana Kovačevića, te najmanje milijun eura u raznim valutama zaplijenjenima u njegovom automobilu Toyota Hillux, kojega je prije uhićenja ostavio u garaži prijateljeve vile u Samoboru, policija je u međuvremenu pronašla još nepunih 4,5 milijuna kuna koje je Kovačević uspio "skloniti" prije uhićenja 17. rujna

Novi osumnjičenik na to je pristao "iako je znao da ta gotovina potječe od kaznenog djela" i navedeni novac sakrio u svom stanu.

Uskok sumnja da je Kovačević u razdoblju od 16. do 29. rujna 2020. nakon što je saznao da se priprema njegovo uhićenje te pretraga nekretnina odnosno pokretnina kojima se koristi, "u cilju da onemogući pronalazak i oduzimanje gotovine koju je pribavio počinjenjem kaznenog djela" od 14-okrivljenog zatražio da primi i sakrije 2.593.800 kuna, 247.200 eura i 20.000 švicarskih franaka.

Kovačević je prije nekog vremena zamolio svog poznanika Deana Šparavca, jednog od direktora u tvrtki Alfa stan, da mu dopusti da u garaži njegove vile u Samoboru parkira svoj osobni automobil. Šparavec mu je to i dopustio. No, za to su u međuvremenu doznali i istražitelji te su pribavili potrebne naloge za pretres i upali u spomenutu garažu.