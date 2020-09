Kovačevićev odvjetnik: 'On nije lik koji bi trebao biti u zatvoru i tamo se ne osjeća dobro. Ja se trudim da on to sve izdrži'

Odvjetnik uhićenog Dragana Kovačevića, Ivo Farčić komentirao je pretrese i navodni pronalazak veće količine novca u automobilu na jednoj samoborskoj adresi

Farčić je rekao kako je postupak trenutno u fazi istrage, a situaciju im otežava što što je određen istražni zatvor na što se žalio dok protiv rješenja o provođenju istrage nisu podnijeli žalbu jer im je 'u interesu da se utvrde činjenice'.

'Osporavamo postojanje razloga za određivanje istražnog zatvora. Kažemo da ne postoje osobite okolnosti koje bi trebale postojati i da se sve to moglo postići i drugim mjerama opreza', rekao je Farčić.

U medijima su se pojavile informacije da Kovačević posjeduje nekoliko luksuznih stanova, a odvjetnik odgovara kako Kovačević ima kredite.

'Nesrazmjer imovine nije sadržaj ovog postupka. Postupak je tek počeo. Nismo se bavili takvim stvarima. Ono što sam na brzinu saznao je da Kovačević ima doduše određene nekretnine, ali sam saznao i za solidno kreditno zaduženje. Ima nekih 400.000 eura kredita. Ne tvrdim da je to sve i da sam rekao sve. Ne bih govorio o nesrazmjeru', rekao je Kovačević odvjetnik koji je bio kod svog klijenta u zatvoru.

'Dragan Kovačević je doktor znanosti koji se našao u jednoj izvanrednoj situaciji u kojoj se ljudi obično ne nalaze. On je vodio Janaf godinama. Janaf ima trostruko veću dobit nego što je imao kada ga je on preuzeo.

On nije lik koji bi trebao biti u zatvoru i on se tamo ne osjeća dobro. Ja se trudim da on to sve izdrži i on to sve prihvaća. To je čovjek velikih intelektualnih mogućnosti i mi možemo jako dobro surađivati', kazao je Ivo Farčić za Novu TV.