Nakon osvajanja titule 'prijestolnice otpada' u Splitu ipak u zadnji čas usvojili plan

Splitsko Gradsko vijeće jednoglasno je, nakon četverosatne rasprave i dugotrajnog usuglašavanja u kojemu je prihvaćena većina amandmana oporbe, prihvatilo Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Poput Zagreba, to je učinjeno tek dan uoči roka Europske komisije, nakon kojega je prijetila mogućnost financijskih penala

U stambenim zgradama naplata odvoza smeća obavljat će se ovisno o broju članova kućanstva te kapacitetu i učestalosti pražnjenja spremnika. Prijelazni rok za provedbu ove odluke traje do 1. studenoga, nakon čega ponovno postoji mogućnost sankcija Europske komisije.

'Ovo je jedan neuspjeli dokument. Javnost bi morala imati pravo odlučivati, umjesto da se odluke donose unaprijed i diskrecijski. Tko određuje broj pražnjenja spremnika? Kako će se spriječiti da treće osobe odlažu smeće u tuđim kantama, što realno prijeti urušavanjem kompletnog sustava? Zašto ne postoji sustav zaključavanja spremnika u zgradama ili izvan njih? Gdje je individualna odgovornost? Nije poticajno ni transparentno to da se cijena određuje prema broju osoba, a ne stvarno proizvedenoj količini otpada', nabrajao je Čikotić.

Nakon trosatne rasprave i jednosatne stanke dogradonačelnik Nino Vela objavio je da će se prihvatiti većina amandmana oporbe.

'Do 1. studenog imamo rok u kojemu sustav mora biti usklađen i do tada ćemo primjenjivati opomene, a nakon toga i kazne za one koji prave nered. Također, bitan je sustav edukacije, posebno mladih građana', kazao je Vela.

Direktor tvrtke Čistoća Miroslav Delić objasnio je da će se odluka u budućnosti morati dorađivati, ali da se zbog infrastrukturnih poteškoća zasad ne može ići na potpunu individualizaciju, odnosno da svatko plaća točnu količinu otpada koju proizvede. 'Sve analize otpada na našem području pokazuju da udio papira i biootpada iznosi čak 49 posto i upravo zato smo se koncentrirali prije svega na to. Predloženi sustav naplate nije idealan, ali je pravičan, a za potpuno individualiziranje potrebne su stotine milijuna kuna', kazao je Delić.

'Očekuje nas nabavka više tisuća spremnika i taj dio ćemo rješavati putem Fonda za zaštitu okoliša, a u planu nam je nekoliko tisuća kompostera. U probnom radu je čipiranje svih spremnika i vozila', dodao je direktor Čistoće.