dvije učenice

Nakon 17 godina opet škola na Drveniku Velom: Čini mi se nevjerojatno

I.Ba.

10.09.2025 u 06:53

Nakon 17 godina otvorena škola u Drveniku Velom
Nakon 17 godina otvorena škola u Drveniku Velom
Na Drveniku Velom su se nakon čak 17 godina otvorila vrata škole, a u njoj je je jedan razred s dvije djevojčice

Na otoku 15 kilometara udaljenom od Trogira dvije djevojčice i najbolje prijateljice postaju cijeli razred. Zajedno s bratom jedne od njih, i jedina su djeca na Drveniku Velikom. Na tom otoku trenutačno živi između 70 i 100 stanovnika, većinom starijih. Zato za njih ovo nije samo otvorenje škole, već povratak života na otok.

'Nisam vjerovao. Svaki mjesec, dva neka nova pozitivna vijest koja je vodila prema ovom, ali stalno ne vjerujete dok ne dođe taj trenutak i evo došao je. Baš sam sretan…', rekao Lorenco Lombardić, otac učenice Područne škole OŠ Majstora Radovana u Trogira za RTL Danas.

Sve je pokrenuo bivši ravnatelj KBC-a Split Julije Meštrović, koji umirovljeničke dane provodi na otoku.

'Čini mi se nevjerojatno, da mi je netko rekao prije pola godine da ću doživjeti ovaj dan ne bih vjerovao i drugi su se rasplakali, vjerujte mi nisam ni ja daleko od toga! Nevjerojatan prizor!', kaže Meštrović.

Na otok je stigla i učiteljica Antonija Jurić-Marijanović koja će tijekom radnog tjedna tamo i živjeti.

Nakon 17 godina škola u Drveniku Velom

'Ja sam ih imala priliku jučer upoznati, djevojčice su prekrasne, uzbuđena sam. Sretna sam i zahvalna na ovoj prilici i jedva čekam započeti s radom', kaže učiteljia Antonija Jurić-Marijanović.

A nakon želje i ideje - stigla je i podrška politike. Kako je rekao splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban na području ove županije upisano je 4106 djece, 36 više nego prošle godine. 

