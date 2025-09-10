Nakon 17 godina opet škola na Drveniku Velom: Čini mi se nevjerojatno

Na otoku 15 kilometara udaljenom od Trogira dvije djevojčice i najbolje prijateljice postaju cijeli razred. Zajedno s bratom jedne od njih, i jedina su djeca na Drveniku Velikom. Na tom otoku trenutačno živi između 70 i 100 stanovnika, većinom starijih. Zato za njih ovo nije samo otvorenje škole, već povratak života na otok.

'Nisam vjerovao. Svaki mjesec, dva neka nova pozitivna vijest koja je vodila prema ovom, ali stalno ne vjerujete dok ne dođe taj trenutak i evo došao je. Baš sam sretan…', rekao Lorenco Lombardić, otac učenice Područne škole OŠ Majstora Radovana u Trogira za RTL Danas.

Sve je pokrenuo bivši ravnatelj KBC-a Split Julije Meštrović, koji umirovljeničke dane provodi na otoku.