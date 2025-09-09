SDP-ovci tvrde: Prvašićima u Orehovcu podijeljene prljave pernice i čokolade s istekom roka

Iz SDP-a su u utorak priopćili da su poticajne mjere za djecu korisne, potrebne i važne no, način kako je to provela na koji je to provela općina nije primjeren ni dostojan.

Kažu da su školarcima podijeljene pernice koje su bile vidno prljave, a deklaracije na čokoladama otkrivaju da im je rok trajanja istekao 15. travnja ove godine, dok neke nisi ni imale deklaraciju.

Osim toga, SDP-ovci tvrde da podjela nije bila jednaka za sve, budući da ima više škola u općini, u nekima su djeca ostala praznih ruku, a u drugima su darivana.