tragedija nakon polijetanja

Najmanje osam mrtvih u padu vojnog aviona u Kolumbiji

M. Šu./Hina

23.03.2026 u 22:13

Pad zrakoplova u Kolumbiji
Pad zrakoplova u Kolumbiji Izvor: Profimedia / Autor: daniel ortiz / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Najmanje osam ljudi poginulo je kada se kolumbijski vojni zrakoplov srušio ubrzo nakon polijetanja na jugu zemlje u ponedjeljak, priopćile su regionalne vlasti.

Prijavljeno je da su još 83 osobe ozlijeđene, od kojih je 14 u kritičnom stanju, izvijestio je regionalni guverner John Gabriel Molina Acosta nakon sastanka tima za hitne intervencije.

Zrakoplov se srušio nekoliko minuta nakon polijetanja s aerodroma Puerto Leguizamo u regiji Putumayo blizu granice s Peruom, napisao je ministar obrane Pedro Sanchez na platformi X. Uzrok nesreće nije poznat.

Zapovjednik zračnih snaga, general Carlos Fernando Silva, rekao je da je u avionu bilo 11 članova posade i 114 putnika. To znači da je sudbina više od 30 ljudi zasad nejasna.

Prema riječima regionalnog guvernera, većina putnika bili su vojnici, ali u zrakoplovu je bilo i nekoliko policajaca.

Na društvenim mrežama objavljeni su videozapisi koji prikazuju oblake sivog dima i olupinu aviona.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Meloni priznala poraz: 'Talijanski narod je odlučio'
Plenković o Sloveniji: 'Pričekajmo rasplet, nitko nema sigurnu većinu'
Ministar o par-nepar vožnji: 'To nije opcija'

najpopularnije

Još vijesti