Najmanje osam mrtvih u padu vojnog aviona u Kolumbiji

Najmanje osam ljudi poginulo je kada se kolumbijski vojni zrakoplov srušio ubrzo nakon polijetanja na jugu zemlje u ponedjeljak, priopćile su regionalne vlasti.
Prijavljeno je da su još 83 osobe ozlijeđene, od kojih je 14 u kritičnom stanju, izvijestio je regionalni guverner John Gabriel Molina Acosta nakon sastanka tima za hitne intervencije.
Zrakoplov se srušio nekoliko minuta nakon polijetanja s aerodroma Puerto Leguizamo u regiji Putumayo blizu granice s Peruom, napisao je ministar obrane Pedro Sanchez na platformi X. Uzrok nesreće nije poznat.
Zapovjednik zračnih snaga, general Carlos Fernando Silva, rekao je da je u avionu bilo 11 članova posade i 114 putnika. To znači da je sudbina više od 30 ljudi zasad nejasna.
Prema riječima regionalnog guvernera, većina putnika bili su vojnici, ali u zrakoplovu je bilo i nekoliko policajaca.
Na društvenim mrežama objavljeni su videozapisi koji prikazuju oblake sivog dima i olupinu aviona.