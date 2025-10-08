Nadbiskup Kutleša predvodio misu za više od dvije tisuće zagrebačkih vjernika

Više od dvije tisuće vjernika iz župa Zagrebačke nadbiskupije okupilo se u bazilici sv. Ambrozija i sv. Karla Boromejskoga u Rimu. Uz Kutlešu su bili zagrebački nadbiskup u miru kardinal Josip Bozanić, pomoćni biskup Ivan Šaško te svećenici koji sudjeluju na hodočašću, kao i oni koji su na službi ili studiraju u Rimu.