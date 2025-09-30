Zovko na audijenciji s europskim pučanima kod pape Lava

Zastupnica Zovko izrazila je zahvalnost za audijenciju, naglasivši da je to "snažna potvrda našeg rada" u vremenu ratova, humanitarnih kriza i porasta netolerancije.

Papa Lav XIV. zahvalio je članovima Radne skupine Europske pučke stranke (EPP) za promicanje međukulturnog i međureligijskog dijaloga naglasivši važnost tog poslanja za izgradnju pravednosti i mira u Europi i svijetu. "Međureligijski dijalog prepoznaje religiju kao vrijednost i u osobnoj i u društvenoj sferi. Promicanje dijaloga među kulturama i religijama ključna je zadaća za kršćanskog političara, a hvala Bogu, ne nedostaje ljudi koji su u tom pogledu dali dobro svjedočanstvo", rekao je Sveti Otac .

"Posebno me raduje što je Sveti Otac prepoznao vrijednost naše Radne skupine, jedine u Europskom parlamentu koja sustavno njeguje međureligijski dijalog i gradi mostove između politike i vjerskih zajednica", izjavila je Zovko.

Tijekom posjeta Vatikanu izaslanstvo EPP-a se odvojeno susrelo s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom, tijekom kojeg su raspravljali o aktualnoj geopolitičkoj situaciji. Zovko je upozorila na opasnost propagande koja podsjeća na metode komunizma, a koju danas koristi Rusija. U tom kontekstu, istaknula je primjer blaženog kardinala Alojzija Stepinca kao simbol borbe protiv totalitarizma te naglasila važnost nastavka procesa njegove kanonizacije, koji je, nažalost, zaustavljen.

Zovko je ukazala na položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, naglasivši potrebu da se njihovi problemi artikuliraju kroz međureligijski dijalog. Posebno je istaknula da je ekstremizam jedna od najvećih prijetnji sigurnosti i miru, te pozvala na jači angažman u rješavanju tih izazova.