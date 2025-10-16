Na stolu obrambeni plan EU-a: Hrvatska bi mogla odigrati važnu ulogu

Europska komisija u četvrtak je predložila sveobuhvatan plan za jačanje obrambenih sposobnosti EU-a s ciljem ostvarenja pune obrambene spremnosti do 2030. godine

Jedan od planova odnosi se na uspostavu sustava zaštite od dronova na razini cijele Europske unije koji bi bio operativan do kraja 2027., rekla je visoka predstavnica EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas. “Danas predlažemo nov sustav zaštite od dronova koji bi bio u potpunosti operativan do kraja 2027.", rekla je Kallas na konferenciji za novinare na kojoj je predstavila plan za obrambenu spremnost. Istaknula je da bi sustav zaštitio sve države članice EU-a od dronova, jer su sve izložene takvim rizicima.

Dokument pod nazivom “Očuvanje mira - Plan za obrambenu spremnost 2030.” zajednički su pripremili Komisija i visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku, koja ima dvojaku ulogu jer je istodobno potpredsjednica Komisije i predsjeda Vijećem za vanjske poslove. “Nedavne prijetnje pokazale su da je Europa u opasnosti. Moramo zaštititi svakog građanina i svaki kvadratni centimetar našeg teritorija”, izjavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen. Obrambeni plan uključuje četiri ključna projekta: Europsku inicijativu za obranu od dronova; Nadzor istočnog krila, Europski zračni štit i Obrambeni svemirski štit. Plan za obrambenu sposobnost uključuje ciljeve i ključne etape za smanjenje razlika u vojnim sposobnostima i ubrzanje obrambenih ulaganja u državama članicama. Postizanje pune obrambene spremnosti znači da bi zemlje članice trebale imati sposobnost odvraćanja i obrane na kopnu, moru, u zraku i svemiru.