Najvjerniji Putinov saveznik: Ako Trump pošalje Tomahawke Ukrajini, slijedi nuklearni rat

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, najvjerniji saveznik Vladimira Putina, uputio je oštro upozorenje Washingtonu. Ako SAD odluči Ukrajini isporučiti krstareće rakete Tomahawk, to bi, tvrdi, moglo dovesti do „nuklearnog rata“

Prema pisanju zapadnih medija, američki predsjednik Donald Trump navodno razmatra zahtjev ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog da Kijevu ustupi Tomahawke, rakete dometa do 1500 milja (oko 2400 kilometara). Takvo oružje omogućilo bi Ukrajini da pogađa duboko unutar ruskog teritorija - od vojnih baza i skladišta oružja do industrijskih postrojenja, piše Independent. Zelenski smatra da bi dodatno naoružavanje njegove zemlje povećalo pritisak na Kremlj da pristane na mirovni sporazum. No, Putin je već poručio da bi taj potez ugrozio krhko poboljšane odnose Washingtona i Moskve, koje je Trump uspio djelomično obnoviti, iako rat koji traje više od tri godine i dalje bjesni. „Tomahawci neće riješiti problem. Oni će eskalirati situaciju do nuklearnog rata“, poručio je Lukašenko na sastanku u Minsku, jasno stajući uz svog ruskog saveznika. „Možda Donald Trump to razumije bolje od ikoga, jer se ne žuri predati ovo smrtonosno oružje za duboke udare na ruski teritorij, na što računa predsjednik Zelenski.“

Nuklearna sjena nad Bjelorusijom Bjelorusija je domaćin ruskog taktičkog nuklearnog oružja još od ožujka 2023. godine. Prošle jeseni Minsk i Moskva održali su zajedničke vojne vježbe simulirajući scenarij u kojem bi to oružje moglo biti upotrijebljeno. Zelenski, koji ima složen odnos s Trumpom, ponovno dolazi u Washington u petak kako bi lobirao za Tomahawke, ali i za pooštravanje sankcija Moskvi te drugim globalnim silama, Kini i Indiji, zbog nastavka kupnje ruske nafte i plina, čime, kaže, pomažu Putinu da financira agresiju. „Trenutno je važno poslati signal da će Ukrajina biti ojačana svim mogućim sredstvima“, izjavio je Zelenski prošlog tjedna. „I ovo je jedno od tih sredstava koje mi je važno - Tomahawci. Sve takve stvari mogu ojačati Ukrajinu i prisiliti Ruse da se malo otrijezne, sjednu za pregovarački stol.“

Trump je, s druge strane, ostao suzdržan. U razgovoru s novinarima u zrakoplovu Air Force One, na putu za Izrael, kratko je rekao: „Vidjet ćemo“, kada su ga pitali hoće li Ukrajini poslati projektile. Priznao je da bi takva odluka predstavljala „novi korak agresije“, ali i naznačio da bi mogao iskoristiti tu mogućnost kao pregovarački adut u razgovorima s Putinom. Lukašenko: Ako nas napadnu, koristit ćemo nuklearno oružje Lukašenko, kojeg zapadni mediji često nazivaju „posljednjim europskim diktatorom“, igrao je važnu ulogu u prvoj fazi rata u Ukrajini. Upravo je on, podsjetimo, pomogao u pregovorima koji su okončali kratkotrajnu pobunu plaćenika Wagnerove skupine pod vodstvom Jevgenija Prigožina u lipnju 2023. godine. Taj ustanak nakratko je ugrozio Putinovu vlast, no ubrzo je ugušen, a Prigožin je samo dva mjeseca kasnije poginuo u sumnjivoj avionskoj nesreći. Nakon jedne od vojnih vježbi prošle godine, Lukašenko je otvoreno upozorio SAD i NATO: „Upotrijebit ćemo nuklearno oružje čim nas napadnu.“