Ubijen jedan od najvažnijih hutista, Izrael poručuje: 'Učinit ćemo to i nadalje'

Jemenski hutisti u četvrtak su objavili da je tijekom „ispunjavanja dužnosti” ubijen njihov načelnik glavnog stožera Muhamad Abd Al-Karim-al-Gamari, jedan od najistaknutijih vojnih dužnosnika tog proiranskog pokreta

Ne optužujući izravno Izrael za ubojstvo, hutisti su objavili samo da sukob s tom državom nije gotov te da će ona „biti kažnjena za zločine koje je počinila”. Izrael je u kolovozu u zračnom napadu na jemensku prijestolnicu Sanu gađao glavni stožer, ministra obrane i druge visoke dužnosnike. U napadima su ubijeni premijer hutističke vlade Jemena i nekoliko ostalih ministara.

Izrael je tada objavio da su meta bili al-Gamari, ministar obrane i drugi dužnosnici te da će potvrditi rezultate napada. Gamari je bio član hutističkog „ureda za džihad”, zaduženog za nadzor vojnih operacija predvođenog Abdulom Malikom al-Hutijem, bratom ubijenog osnivača tog pokreta.

Izraelski ministar obrane Israel Katz u četvrtak je objavio da je Gamari bio meta izraelskog napada. „Učinit ćemo isto i protiv bilo kakve prijetnje u budućnosti”, dodao je.

Hutisti su vršili raketne napade na Izrael, poručujući da je to čin solidarnosti s Palestincima u Gazi. Većina tih raketa je oborena, a Izrael je odgovorio napadima na dijelove Jemena pod kontrolom hutista. Jemenski pokret ciljao je i na brodove u Crvenom moru, pokušavajući poremetiti trgovačke rute kako bi time zaustavio ofenzivu u Gazi.

Malik al-Huti je prošli tjedan najavio da će skupina nastaviti napade na Izrael ako neće poštivati dogovor o primirju u palestinskoj enklavi, prenosi Reuters.

