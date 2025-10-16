Axios: Trump će razgovarati s Putinom uoči sastanka koji bi mogao preokrenuti tijek rata

Bijela kuća zasad nije komentirala napise tog američkog medija.

Zelenski se u petak sastaje s Trumpom da zatraži dodatnu vojnu pomoć, u trenutku dok Kijev i Moskva jačaju svoje međusobne napade na energetska postrojenja, a NATO razmatra kako odgovoriti na česte ruske zračne upade.

Ukrajina želi američke rakete dugog dometa Tomahawk, a zeleno svjetlo Washingtona stavilo bi Moskvu i druge velike ruske gradove pred nišan Kijeva.