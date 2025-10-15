Procurio dokument: EU se mora pripremiti za rat s Rusijom do 2030.

Europska komisija priprema novu sigurnosnu strategiju pod nazivom Defence Readiness Roadmap 2030, kojom od država članica traži da u sljedećih pet godina dosegnu razinu vojne spremnosti dovoljnu za odvraćanje potencijalne ruske agresije

Dokument, koji je uoči objave u četvrtak procurio i u koji je uvid imao Politico, predstavlja najambiciozniji plan militarizacije Europske unije do sada – i jasan je odraz geopolitičke stvarnosti nakon rata u Ukrajini i sve neizvjesnije američke predanosti europskoj sigurnosti. Kako stoji u nacrtu plana, 'do 2030. Europa mora imati dovoljno snažnu obrambenu poziciju kako bi vjerodostojno odvraćala protivnike i odgovorila na svaku agresiju'. Dokument će prvo razmotriti ministri obrane država članica, a idućeg tjedna o njemu će raspravljati i šefovi država i vlada.

Bruxelles želi zajedničku kupnju oružja Iako europske države ubrzano povećavaju vojne proračune, Komisija upozorava da se većina novca i dalje troši nacionalno i nekoordinirano, što dovodi do 'fragmentacije, inflacije troškova i nedostatka interoperabilnosti'. Cilj je da do kraja 2027. najmanje 40 posto obrambene nabave bude kroz zajedničke ugovore, što je dvostruko više nego danas. Do 2028. najmanje 55 posto naoružanja trebalo bi dolaziti iz europske i ukrajinske industrije, a do 2030. taj udio bi trebao narasti na 60 posto. Raketni štit, zid od dronova, streljivo i 'čelični dikobraz' Plan detaljno nabraja devet ključnih sposobnosti koje EU mora popuniti: protuzračna i proturaketna obrana, vojna mobilnost, artiljerija, umjetna inteligencija i kibernetika, projektili i streljivo, dronovi i protudronovi, kopneno ratovanje te pomorska moć. Posebno se ističe i uloga Ukrajine, koja bi trebala postati 'čelični dikobraz', izrazito naoružana država sposobna odvratiti ruski napad. Tri glavna infrastrukturna projekta trebala bi biti pokrenuta do kraja godine: