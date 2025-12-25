otajstvo božića

Na kraju mise u Sisku pozdravljeni strani radnici

V. B./Hina

25.12.2025 u 16:03

Vlado Košić
Vlado Košić Izvor: Pixsell / Autor: zeljko Hladika/PIXSELL
Svečanu misu na svetkovinu Božića u bazilici sv. Kvirina u Sisku predvodio je biskup Vlado Košić, a u homiliji je vjernike pozvao da otajstvo Božića ne ostane samo na razini blagdanskog ugođaja, nego da se pretače u konkretan život, osobito kroz djela ljubavi, blizine i solidarnosti

Biskup Vlado Košić misu je predvodio u zajedništvu s rektorom bazilike Robertom Jakicom, župnim vikarom Croatom Balijom i đakonom Martinom Radićem.

U propovijedi sisački biskup je vjernike pozvao da otajstvo Božića ne ostane samo na razini blagdanskog ugođaja, nego da se pretače u konkretan život, osobito kroz djela ljubavi, blizine i solidarnosti, priopćeno je iz Sisačke biskupije. Istaknuo je kako se Božić događa svaki put kada se čovjek otvara drugome, sluša ga i pomaže mu, osobito onima koji su u tjelesnoj ili duhovnoj bijedi.

Biskup Košić naglasio je da Kristovo rođenje nije prigoda za površnu radost, nego snažan poziv na nasljedovanje njegova puta poniznosti i darivanja.

„Sin Božji nije postao čovjekom - dakle postao je Božić, da bi to bila prigoda nekog vlastitog uživanja i pretjerivanja u slavlju, nego da bismo se posvetili drugima, kao što je to i on učinio; jer zato je i došao – radi nas ljudi i radi našega spasenja. Učinio se siromašnim, da se mi obogatimo; učinio se slabim, da bismo mi postali jaki; učinio se čovjekom s ruba društva, dapače od ljudi prezren, da bismo mi bili Bogu poznati i dragi; učinio se spremnim za progon i samu smrt, da bismo mi s njime bili dionici Uskrsa i pobijedili svakog neprijatelja, svako zlo i grijeh“, poručio je u božićnoj propovijedi biskup Košić.

Tumačeći proročke riječi Izaije, sisački biskup je istaknuo da radost i utjeha uvijek dolaze nakon razvalina i tame. Bog ne ostavlja čovjeka ni u trenucima tuge, nesigurnosti i straha, nego mu dolazi ususret i donosi nadu, rekao je.

Osvrćući se na Proslov Ivanova evanđelja, biskup je naglasio da je Bog u Isusu Kristu progovorio konačno i potpuno. Krist je Božja Riječ, Božji Logos – smisao svega stvorenoga. Iako je došao k svojima, mnogi ga nisu primili, no onima koji ga prihvaćaju daruje novo dostojanstvo i čini ih djecom Božjom, istaknuo je.

Zaključujući propovijed, biskup je poručio da je Isus jedini Put, jedina Istina i jedini Život. „Samo on može čovjeka dovesti do Boga, samo je on jedini Spasitelj svijeta i svakog čovjeka. Njega danas i mi prihvaćamo i zahvalna srca mu kličemo: Dođi, Gospodine Isuse! Dođi u naša srca, u naše obitelji, u naše gradove i sela, dođi u našu Biskupiju, dođi u našu Domovinu Hrvatsku i u sav svijet“.

Na kraju slavlja rektor bazilike Jakica uputio je božićnu čestitku te pozdravio gradonačelnika Domagoja Orlića kao i strane radnike koji žive u Sisku te vjernike koji su se za Božić iz inozemstva vratili svojim obiteljima.

