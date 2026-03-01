Izraelci tvrde: 'Uništili smo pola iranskih zaliha balističkih projektila'

'Tijekom operacije smo uništili oko polovicu zaliha balističkih projektila iranskog režima i spriječili proizvodnju najmanje 1500 dodatnih raketa', kazao je brigadni general i glasnogovornik vojske Effie Defrin u televizijskom obraćanju.

'Režim je nedavno proizvodio desetke raketa zrak-zrak mjesečno, a namjeravao je povećati proizvodnju na nekoliko stotina mjesečno', dodao je. U nedjelju su se u iranskom glavnom gradu Teheranu čule nove glasne eksplozije, prenosi njemačka novinska agencija dpa. Izraelska vojska objavila je da napada 'mete koje pripadaju iranskom terorističkom režimu u Teheranu'.

'Tijekom proteklog dana, izraelske zračne snage izvele su opsežne napade kako bi uspostavile zračnu nadmoć i utrle put prema Teheranu', navodi se u priopćenju izraelske vojske. Izraelska vojska u subotu je objavila da je u napadu u Teheranu ubila iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija. Iranski Korpus islamske revolucionarne garde najavio je odmazdu.