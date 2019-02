Murganić otkrila što je delimitiranje rodiljnih naknada i zašto smo po mjerama bolji i od Orbana

Delimitiranje bi značilo da ako netko primjerice ima 15.000 kuna plaću, imat će i za vrijeme boravka s djetetom u toj prvoj godini isto tako, pojasnila je ministrica

Ministrica demografije Nada Murganić bila je gošća RTL Direkta gdje je, među ostalim otkrila kako nema informaciju koliko je žena trenutno na porodiljnom te je li 400 beba više nego godinu prije statistička pogreška. Mjere su ohrabrenje 'Nije to statistička pogreška, vjerojatno su to sada službeni podaci. Mali je to broj, ali je jedan optimizam i sigurno se svi tome radujemo. Mi volimo reći da se nadamo da su naše mjere sigurno bile poticaj ili ohrabrenje da se netko od mladih ljudi odluči na stvaranje obitelji, odnosno na rađanje djece. Međutim, to je sada na nama da stvaramo dobro pozitivno ozračje, ali u smislu stvaranja dobrih uvjeta za podizanje djece, odnosno za stvaranje obitelji. U tom smislu gledamo mjere. Vrlo je kratak period od uvođenja mjera da bismo mogli pratiti' rekla je Murganić Zoranu Šprajcu.

Kazala je kako joj je žao da se u javnosti toliko govori o mjerama ... 'Mi ćemo tu mjeru sada još jednom obnoviti, odnosno, mi ćemo je pojačati. Mislim da bi to delimitiranje trebalo zaista dobro objasniti - što to znači - povećanje rodiljnih i roditeljskih naknada prema delimitiranju ne znači i delimitiranje. Delimitiranje bi značilo da ako netko primjerice ima 15.000 kuna plaću, imat će i za vrijeme boravka s djetetom u toj prvoj godini isto tako 15.000 kuna. Mislim da financijski, a kao odgovorni političari i dužnosnici moramo voditi računa o održivosti tih mjera, rekla je ne otkrivši na koliko se dižu.

Usporedba s Orbanom Kao komentar Orbanovih mjera, rekla je: 'Mi u javnosti ne slušamo kada netko od nas predstavlja naše mjere. Naša prva porezna reforma, reforma ministra Marića, upravo je išla u pravcu oslobađanja poreza povećanja osnovice za obračun poreza na dohodak i mi već imamo mjeru gdje roditelj - otac ili majka - s četvero djece je oslobođen poreza do iznosa od 16.300 kuna, dakle, mjera koja nije u javnosti tako prezentirana. Žao mi je, ali mi je s jedne strane i drago jer da nije Orban dao svoje mjere, ne bih ja mogla uspoređivati i reći: I mi imamo mjere i mi gradimo vrtiće i mi smo zbog usklađenosti obiteljskog i poslovnog života išli u jačanje materijalnog položaja vrtića iako su ti vrtići - vlasništvo je jedinica lokalne i područne samouprave gradimo, odnosno sklopljeno je ugovora za 200 novih vrtića za izgraditi. 300 milijuna kuna smo prenamijenili za produženi rad vrtića, zapošljavanje novih stručnjaka koji će raditi s tom djecom u vrtiću, osigurali smo djeci prehranu, prijevoz hrane automobile i druge sadržaje. A kada se govori o stambenim kreditima, mi smo već 2017. godine išli s četverogodišnjim sufinanciranjem u rati stambenog kredita za mlade ljude do 45 godina, nismo uvjetovali da to budu isključivo bračne zajednice, to mogu biti i samci ... '