Može li slučaj Glunčić ugroziti koaliciju: HDZ i HNS u suprotnim taborima, ali...

Više od osam sati čekalo se sinoć da Posebno stručno povjerenstvo izabere voditelja i članove Ekspertne radne skupine za kurikulum. No umjesto odluke na kraju dana, sazvan je 'time out', a razlog je bilo potencijalno imenovanje državnog tajnika Matka Glunčića, spornog HNS-u

Uz to, HNS-ovci zamjeraju Glunčiću što je kao član vijeća roditelja u školi svog djeteta agitirao protiv eksperimentalne provedbe kurikuluma.

'Ne radi se ovdje o osobnom animozitetu , već isključivo o formalnim razlozima. Kao prvo, pitanje je zadovoljava li on uvjete natječaja. Osim toga, javno je govorio protiv kurikularne reforme, a i njegovo imenovanje bilo bi kontra plana rada Vlade i preporuka Europske komisije', kaže naš izvor iz HNS-a.

No s druge strane, Glunčića podržava i Plenković i dobar dio PSP-a, a bio je i najbolje ocijenjen od svih kandidata, pa je teško vidjeti razlog zbog kojeg bi se odustalo od njegova imenovanja.

Zbog ovakvog tvrdog stava HNS-a jučer je sazvao time out od dva dana, no u toj stranci uvjeravaju da neće odstupiti ni milimetra.

'Mislim da je neophodno to da se unutar koalicije postigne dogovor o tako važnom pitanju kao što je nastavak reforme obrazovnog sustava. I mislim da je iznimno važno da se postigne konsenzus oko toga tko će biti prvi čovjek tijela radne skupine što će nadzirati provođenje eksperimentalnog programa. Sasvim je sigurno da zbog tako važne stvari kao što je reforma obrazovanja koalicija ne bi smjela biti ugrožena, a niti jedan čovjek nije vrijedan toga da zbog njega bilo koalicija, bilo proces reforme bude ugrožen', kazao je novinarima u Saboru SDSS-ov Milorad Pupovac.

Da zbog Glunčića koalicija nije ugrožena, smatra i glavni tajnik HDZ-a i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. 'Nije dobro, a to je postalo pravilo u političkom i javnom životu, da ako se oko nečeg u prvi tren ne složimo, odmah dižemo tenzije i govorimo kako je to 'pitanje svih pitanja' zbog kojeg će možda prestati suradnja. Kroz raspravu se može doći do rješenja koja će biti obostrano prihvatljiva', poručuje Jandroković.