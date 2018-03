Divjak: U jesen eksperimentalna kurikularna reforma, školske torbe za trećinu lakše

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak smatra da je Izvješće Europske komisije o provedbi strukturnih reforma u Hrvatskoj, koje uključuje i reformu obrazovanja, visoko obrazovanje i znanost, realan pogled izvana te da iz tih preporuka možemo vidjeti što trebamo učiniti da bismo bili uspješniji, a neke od njih već su ispunjene u prva tri mjeseca ove godine

Ipak, u Hrvatskoj neće biti tako kao u Sloveniji jer, uz to što postoje dokumenti iz kojih se jasno vidi kakvi će biti ishodi učenja, vidi se promjena paradigme i naglasak na rješavanju problema te kritičkom promišljanju, imamo i javni poziv za nakladnike udžbenika. To će biti tzv. eksperimentalni radni materijali, dobar dio materijala bit će digitaliziran, a određeni dio bit će i tiskan, ali to nužno neće biti ukoričena knjiga već nešto puno konciznije i možda jednostavnije. Jer, nije riječ samo o tome da će školska torba biti lakša za 30 posto, već i o tome da smo izbacili barem 30 posto 'bubanja' činjenica - to je koncept Škole za život, kako smo i nazvali eksperimentalnu faza kurikularne reforme.

Očekujem da će se nakladnici odazvati na javni poziv, a sigurna sam da to što želimo da se u školama provede digitalna transformacija trebaju iskoristiti i nakladnici za svoju digitalnu transformaciju, kako ne bi izgubili korak s potrebama obrazovnoga sustava.

Osim navedenoga, naši stručnjaci koje povlačimo iz škola, uz pomoć europskih stručnjaka, rade na tzv. metodičkim priručnicima koji će služiti nastavnicima svih predmeta da se mogu pripremati i osmišljavati nastavu u skladu s paradigmom da je učenik u središtu, da imamo digitalnu transformaciju i da je naglasak na rješavanju kompleksnih problema i slično.