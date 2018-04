Puljak: Glunčićev izbor bio bi kraj prave reforme, treba krenuti iznova s Jokićevih temelja

Obrazovna reforma mrtva je već neko vrijeme, ustvrdio je Ivica Puljak iz stranke Pametno komentirajući činjenicu da Posebno stručno povjerenstvo (PSP) za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije nije u utorak nakon višesatne sjednice u Banskim dvorima donijelo odluku o izboru voditelja i članova Ekspertne radne skupine (ERS) za provedbu kurikularne reforme

Imenovanje Glunčića na poziciju voditelja ERS-a, ističe Puljak, bilo bi loše.

'On je praktički sudjelovao u rušenju one prave kurikularne reforme i sad imate apsurdnu situaciju da se ministrica bori protiv svog državnog tajnika te najbližeg suradnika ne želi na poziciji voditelja ERS-a. Glunčićev dolazak na čelno mjesto ERS-a bio bi konačni kraj svega, to bi bio poraz i same ministrice i, dogodi li se to, tad bi se trebala povući iz ove vlade', smatra Puljak.