I dalje bez Ekspertne skupine za kurikulum, kamen spoticanja Matko Glunčić

Iako je sastanak Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja (PSP) započeo još u 14 sati, ni nakon osam sati zasjedanja to tijelo nije izabralo članove i voditelja Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme (ERS)

'Ono gdje smo uzeli jedan time out od dva dana je da još jednom promislimo prije donošenja konačne odluke o voditelju i članovima ERS-a. To će biti u onom roku za koji smo odluku o natječaju produžili', kazala je iza 22 sata novinarima ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.

No, Divjak je nedavno, gostujući na televiziji N1, jasno rekla da ona za Glunčića neće glasati. 'Njegova prijava je legitima, ali nije realno očekivati da bi on to mogao voditi. Čovjek koji govori protiv programa, mislim da to baš nije mudro i da tome svakako treba posvetiti posebnu pažnju.'



Kako doznajemo, ipak je on bio kamen spoticanja, odnosno odgode izbora upravo zbog žestokog protivljenja ministrice Divjak.