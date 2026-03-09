Orban kao Plenković: 'Ovo moramo napraviti'

Orbán je na svojoj Facebook stranici poručio da vlada uvodi 'zaštićene cijene' benzina i dizela zbog, kako je naveo, 'iranskog rata i ukrajinske naftne blokade', koji su uzrokovali poskupljenja i na mađarskom tržištu. U video obraćanju rekao je da Mađarska mora spriječiti rast cijena goriva do razine koju građani više ne bi mogli podnijeti, zbog čega je sazvao izvanrednu sjednicu vlade.

Prema novoj odluci, cijena benzina bit će ograničena na 595 forinti (1,51 euro), dok će dizel stajati najviše 615 forinti (1,56 eura). 'Zaštićene cijene' odnosit će se samo na vozila s mađarskim registracijama, a osim privatnih vozača obuhvatit će i poljoprivrednike te poduzetnike, prenosi portal Telex.hu.