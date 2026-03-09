Orban kao Plenković: 'Ovo moramo napraviti'

Mađarski premijer Viktor Orbán objavio je da će vlada ponovno ograničiti cijene goriva kako bi spriječila nagli rast troškova zbog međunarodnih kriza na energetskom tržištu. Odluka stupa na snagu u ponedjeljak u ponoć
Orbán je na svojoj Facebook stranici poručio da vlada uvodi 'zaštićene cijene' benzina i dizela zbog, kako je naveo, 'iranskog rata i ukrajinske naftne blokade', koji su uzrokovali poskupljenja i na mađarskom tržištu. U video obraćanju rekao je da Mađarska mora spriječiti rast cijena goriva do razine koju građani više ne bi mogli podnijeti, zbog čega je sazvao izvanrednu sjednicu vlade.
Prema novoj odluci, cijena benzina bit će ograničena na 595 forinti (1,51 euro), dok će dizel stajati najviše 615 forinti (1,56 eura). 'Zaštićene cijene' odnosit će se samo na vozila s mađarskim registracijama, a osim privatnih vozača obuhvatit će i poljoprivrednike te poduzetnike, prenosi portal Telex.hu.
Orbán je mogućnost ponovnog zamrzavanja cijena goriva prvi put spomenuo prošli tjedan u svom redovitom petkom jutarnjem obraćanju na radiju, reagirajući na rast cijena energenata nakon poremećaja u opskrbi naftom zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca.
Cijene nafte posljednjih su dana naglo porasle zbog rata na Bliskom istoku i otežanog prolaska tankera kroz Hormuški tjesnac, kojim inače prolazi oko 20 posto svjetske trgovine naftom i prirodnim plinom.
Posljednjih dana cijene benzina i dizela stalno rastu i na mađarskim benzinskim postajama. Prema podacima mađarskog Središnjeg statističkog ureda (KSH), objavljenima 6. ožujka, prosječna cijena benzina od 95 oktana u veljači je u Mađarskoj iznosila 557 forinti (1,41 euro), što je pet forinti manje od prosjeka od 562 forinte (1,43 eura) u susjednim zemljama. Prosječna cijena dizela iznosila je 577 forinti (1,46 eura), također oko pet forinti niže nego u okolnim državama.