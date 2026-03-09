IAEA: Veliki dio iranskog obogaćenog uranija vjerojatno je u Isfahanu

IAEA procjenjuje da je Iran tada imao 440,9 kilograma visoko obogaćenog uranija . Nastavak obogaćivanja uranija omogućio bi proizvodnju eksploziva potrebnu za ⁠deset nuklearnih bombi.

Diplomati su dugo govorili da se Isfahan koristi za skladištenje uranija , što je prošlog mjeseca potvrdila Međunarodna agencija za atomsku energiju.

Kompleks tunela jedina je meta za koju se čini da nije teško oštećena u prošlogodišnjim napadima Izraela i SAD-a na iranska nuklearna postrojenja.

"Vjerujemo da se u Isfahanu skladištilo nešto više od 200 kilograma uranija, možda i malo više", rekao je šef UN-ove agencije Rafael Grossi.

Dodao je da su zalihe "uglavnom" u Isfahanu, a da su neke čuvane drugdje možda uništene.

"Pretpostavljamo da je materijal još uvijek tamo. Niti mi niti drugi koji promatraju objekt putem satelitskih snimaka nismo vidjeli kretanje koje ukazuje na to da je materijal prebacivan", rekao je.

Iran nije obavijestio agenciju o statusu ili mjestu gdje se nalazi njegov visoko obogaćeni uranij od lipanjskih napada, niti je dopustio inspektorima da se vrate u svoja bombardirana postrojenja.

Proizvodnja oružja

Iranski nuklearni program jedan je od razloga koji su Izrael i SAD naveli za svoje trenutačne napade na zemlju, tvrdeći da se previše približio mogućnosti proizvodnje oružja, unatoč tome što je Trump u lipnju rekao da su američki udari izbrisali taj program. IAEA navodi da nema vjerodostojnih naznaka koordiniranog programa proizvodnje nuklearnog oružja.

Sva tri poznata iranska postrojenja za obogaćivanje uranija, dva u Natanzu i jedno u Fordowu, uništena su ili teško oštećena u američko-izraelskim napadima prošle godine.

"U Natanzu također postoji određena količina visoko obogaćenog uranija", rekao je Grossi.