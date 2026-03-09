Prijevoznici najavljuju poskupljenja: 'Bez obzira na mjere, ovo je za nas katastrofa'

Ograničenje cijena goriva Vlada je ukinula u srpnju, a sada ga zbog sukoba na Bliskom istoku ponovno vraća, kako bi spriječili cjenovni udar na džepove građana
Bez obzira na Vladine mjere, ovo je za prijevoznike katastrofa, poručio je za RTL Danas predsjednik Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika i najavio kako su poskupljenja neizbježna. Traže i skraćivanje rokova plaćanja s dosadašnjih 60 na maksimalno 30 dana. U suprotnom će, tvrdi, većina prijevoznika bankrotirati.
'Cijene prijevoza su i ovako male, konkurencija je velika. Ako prijevoznici neće dizati cijene za transport, poslovat će s gubitkom. Trebali bi dizati cijene transporta toliko koliko poskupljuje nafta, ali bi morali skratiti sebi rok plaćanja jer transport se više neće moći platiti na 60 dana zbog same inflacije i poskupljenja derivata. Vani to nitko ne zna, već u Francuskoj je već po 2,50 eura cijena po litri', poručio je predsjednik Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika Branko Trstenjački.