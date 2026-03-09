Prijevoznici najavljuju poskupljenja: 'Bez obzira na mjere, ovo je za nas katastrofa'

Bez obzira na Vladine mjere , ovo je za prijevoznike katastrofa, poručio je za RTL Danas predsjednik Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika i najavio kako su poskupljenja neizbježna. Traže i skraćivanje rokova plaćanja s dosadašnjih 60 na maksimalno 30 dana. U suprotnom će, tvrdi, većina prijevoznika bankrotirati.

'Cijene prijevoza su i ovako male, konkurencija je velika. Ako prijevoznici neće dizati cijene za transport, poslovat će s gubitkom. Trebali bi dizati cijene transporta toliko koliko poskupljuje nafta, ali bi morali skratiti sebi rok plaćanja jer transport se više neće moći platiti na 60 dana zbog same inflacije i poskupljenja derivata. Vani to nitko ne zna, već u Francuskoj je već po 2,50 eura cijena po litri', poručio je predsjednik Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika Branko Trstenjački.